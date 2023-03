Le Doing Business in Tangier-Tétouan-Al Hoceima vient de faire escale à Casablanca. Cette étape tenue à Casablanca s’inscrit dans le sillage de ses actions d’impulsion économique et de promotion territoriale. Un événement corporate mettant en lumière les nombreux atouts et potentialités de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en matière d’investissement auprès des acteurs économiques nationaux.

En rappelant le rôle important des CRI dans la stimulation de l’investissement, M. Jalal Benhayoun, DG du CRI de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a indiqué que ‘ ‘dans la continuité des initiatives que nous avons lancé au niveau du CRI TTA, et ce en parfaite intelligence collective avec notre écosystème régional et national, nous visons à travers l’événement qui nous réunit aujourd’hui, à consolider notre démarche de proximité et d’ouverture sur le tissu économique de notre pays et répondre au mieux aux attentes des investisseurs et des porteurs de projets intéressés par la région Tanger Tétouan Al Hoceima en mettant à leur portée de mains, les opportunités illimités dans nos territoires en vue de leur permettre de contribuer activement au développement socio-économique de notre pays’’.

Et de poursuivre dans le même sens que durant l’année 2022, la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) de la région Tanger – Tétouan – Al Hoceima, a tenu 207 réunions, lors desquelles 508 projets ont été approuvés soit 63% des projets examinés durant cette période, avec une progression de 65% par rapport à l’année 2021, et ce, pour un montant global d’investissement projeté de plus de 53 MMDH et plus de 90 milles nouveaux emplois stables attendus à terme dans les différents secteurs d’activité.

S’agissant de l’entrepreneuriat, la région occupe la 2ème position au niveau national en termes de création d’entreprises : Ceci pour dire que notre région regorge d’opportunités infinies, que je ne suis pas en mesure de vous faire le résumé en quelques phrases. C’est la raison pour laquelle je vous invite, après avoir pris un avant goût durant cette après midi et après avoir téléchargé la banque de projets que nous mettons à votre disposition , à s’y rendre pour s’arrêter de plus près sur les différentes opportunités d’affaires qu’elle offre’’, a dit M.Benhayoun, tout en précisant cette rencontre se veut un rendez-vous incontournable pour les participants pour dénicher des opportunités d’affaires et de s’enquérir sur l’offre territoriale de la région pour l’investissement ainsi que l’ensemble des mécanismes d’incitation et d’accompagnement offerts par l’écosystème du CRI.

H.Z

Partagez cet article :