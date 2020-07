PARTAGER Le Crédit du Maroc intègre le ‘Global Impact’

Le Crédit du Maroc intègre le Global Compact, la plus importante initiative internationale d’engagement volontaire en matière de développement durable, annonce un communiqué du groupe. Cette initiative vise à inciter les entreprises et organisations à s’engager et promouvoir dix principes relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption.

« Un grand honneur pour le Crédit du Maroc de faire partie de la famille des membres du Global Compact. Cette adhésion vient confirmer notre engagement pour le développement durable, porté par notre raison d’être « Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société », affirme Monsieur Bernard Muselet, Président du Directoire.

A travers cette adhésion, le Crédit du Maroc poursuit son engagement sociétal et affirme une nouvelle fois son implication dans la construction d’un environnement éthique et responsable des affaires, conclut le communiqué.

LNT avec CdP