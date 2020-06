PARTAGER Le Crédit Agricole du Maroc mobilisé auprès des agriculteurs de la région Fès-Meknès

Fidèle à son rôle d’outil de l’Etat pour l’accompagnement de l’agriculture et du monde rural et en parfaite cohérence avec sa mission de service public, le Crédit Agricole du Maroc se mobilise pour accompagner les mesures préconisées par le Ministère de l’Agriculture , de la Pêche Maritime , du Développement Rural et des Eaux et Forêts afin de faire face aux dégâts causés par la tempête de grêle au niveau de la région de Fès-Meknès.

A cet effet, la Banque a mis en place un dispositif spécifique pour apporter l’appui nécessaire à l’ensemble des agriculteurs sinistrés, clients et non-clients, et permettre ainsi aux opérateurs de dépasser cette conjoncture difficile en les accompagnant pour la continuité et le développement de leur activité.

Ce dispositif s’appuie sur deux volets essentiels : le traitement de l’endettement et l’accès au financement, et prend en compte les spécificités de chaque catégorie d’agriculteurs.

Ainsi, pour les producteurs clients de la Banque, le CAM prévoit, selon les cas :

Soit un report des échéances des crédits de campagne ;

Soit un report avec décalage des échéances des crédits MLT ;

Soit une consolidation de l’encours ;

Un financement des nouveaux investissements et du besoin en fond de roulement ;

Le financement de la prochaine campagne.

Ces mesures pourraient être cumulées en fonction du degré de sinistralité constaté.

Pour les agriculteurs sinistrés qui ne sont pas clients de la Banque, le CAM étudiera la possibilité de les accompagner pour le renouvellement de leurs investissements avec financement du besoin en fond de roulement ainsi que le financement de leur prochaine campagne.

Par ce dispositif, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, banque citoyenne et responsable, réitère, encore une fois, son engagement indéfectible à accompagner les agriculteurs et le monde rural en toutes circonstances.