Le Crédit Agricole du Maroc, sponsor officiel de la 15ème édition du SIAM, est un partenaire historique incontournable de l’agriculture marocaine. En marge du Salon qui se tient jusqu’au 7 mai à Meknès, M. Mustapha CHEHHAR, Directeur du Domaine Vert au Crédit Agricole du Maroc, décrypte pour nos lecteurs la position de leadership bancaire du GCAM dans ce secteur, ses ambitions et les moyens déployés pour accompagner les ambitions nationales de la stratégie Génération Green.

La Nouvelle Tribune : Que représente le retour du SIAM après trois ans d’absence, pour le Crédit Agricole du Maroc comme pour vos partenaires ruraux ?

M. Mustapha CHEHHAR : Le SIAM est une grande rencontre, une fête du monde agricole et rural marocain. C’est l’évènement agricole le plus important en Afrique, mais également une vitrine qui honore les professionnels de toutes les filières agricoles dans toutes les régions, les institutions et le niveau de développement atteint par notre pays. En fait, il reflète l’importance socio-économique du secteur agricole dans toutes ses composantes : agrofourniture, production, valorisation, logistiques….

Le Crédit Agricole du Maroc, leader du financement de l’agriculture avec une part de plus de 80% des encours bancaires dédiés à ce secteur, y renouvelle son ambition en rencontrant ses partenaires et ses clients et en apportant des améliorations continues à ses systèmes et à ses outils d’accompagnement et ce pour impacter positivement les conditions de vie des agriculteurs et la performance de leurs exploitations.

Dans le cadre de son soutien au plan Génération Green, le GCAM déploie des programmes de soutien aux jeunes entrepreneurs ruraux. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ces initiatives et de leurs premiers résultats ?

Le GCAM est le bras financier des stratégies agricoles nationales, c’est un partenaire essentiel qui permet de déployer et d’implémenter l’ensemble des axes de développement et des objectifs de la stratégie Génération Green à travers le financement des projets rentables et viables de chaque filière agricole et sur tout le territoire.

Les jeunes entrepreneurs ruraux sont de trois catégories : les jeunes agriculteurs classiques, les jeunes ayants-droits des terres collectives, qui reprennent les exploitations de leurs parents âgés dans le cadre de la transmission intergénérationnelle, et enfin les jeunes qui s’installent dans le cadre de sociétés de prestations de services au monde agricole et rural.

Pour chaque catégorie, nous avons des offres de financement adaptées et conçues en étroite collaboration avec les services du ministère de l’Agriculture et en intégrant toutes les subventions et les incitations spéciales prévues dans ce sens.

Nous avons accompagné les jeunes entrepreneurs ruraux dans le cadre du programme INTELAKA avec le produit Al Moustatmir Al Qaraoui et nous avons été leader sur ce volet puisque le CAM est aujourd’hui classé première banque dans le milieu rural et troisième au niveau national (urbain + rural).

Vous déployez également de nombreux efforts en ce qui concerne l’inclusion financière, avec des initiatives comme Dar Al Moustatmir Al Qaraoui par exemple. Quelle est l’importance de ce chantier pour le développement et la modernisation du secteur agricole marocain ?

L’inclusion financière est un axe stratégique de l’intervention du GCAM en milieu rural. En effet, procurer des produits et services financiers basiques et peu coûteux à la population rurale leur permet de démystifier « la banque » et les encourage à de la micro-épargne, la micro-assurance…

Pour cela, le CAM mobilise tous ses canaux de financement, agences physiques, sa filiales dédiée Filahi-Cash, son Réseau bancaire mobile constitué d’un parc de 100 agences mobiles pour atteindre les communes rurales de moins de 20 000 habitants.

De plus, notre Centre d’Étude et de Recherche, le CERCAM, mène des opérations d’éducation financière au niveau des localités les plus enclavées pour expliquer et sensibiliser les populations rurales dont notamment les femmes. Nous sommes en cours d’intensification de ces opérations en s’appuyant sur des partenaires.

Le thème du SIAM cette année touche à la souveraineté alimentaire durable. Comment le Crédit Agricole du Maroc contribue-t-il à ce chantier ?

Avec la polycrise actuelle (Covid-19, perturbations des chaines logistiques, la guerre russo-ukrainienne et le changement ou la dérive climatique avérée), la question de la souveraineté alimentaire se pose de manière encore plus accrue. Il est à noter qu’elle a toujours revêtu une grande importance au Maroc puisqu’elle était l’objectif ultime du Plan Maroc Vert dont les résultats ont permis à notre pays de montrer une grande résilience.

Aujourd’hui, face à cette situation inédite, il est nécessaire de continuer à développer notre agriculture, à la rendre plus moderne, plus productive, plus compétitive, plus rentable et encore plus résiliente et ce sont là les principaux objectifs de la stratégie Génération Green que le Crédit Agricole du Maroc s’engage à accompagner à travers le financement des projets rentables et durables portés par les professionnels des filières agricoles dans le cadre de leurs contrats-programmes 2020-2030, comme nous l’avons si bien fait pendant le Plan Maroc Vert.

Propos recueillis par Afifa Dassouli

Partagez cet article :