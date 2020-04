PARTAGER Le Covid-19 au centre des analyses des chercheurs du Policy Center for the New South

Le Policy Center for the New South, un think tank lancé en 2014 à Rabat et dont la philosophie est la création de passerelles de dialogue nord-sud, vient de publier son rapport d’activités de l’année 2019.

Le Policy Center poursuit, avec plus de 200 publications par an (100 publications de recherche et 120 notes de blog), son travail d’analyse des grandes questions du monde en développement et des défis auxquels fait face le sud, en faisant porter les voix, expertises et analyses de l’hémisphère Sud.

Parmi les grands sujets traités en 2019 figurent les politiques socio-économiques du Maroc, le commerce international, les matières premières, l’agriculture et la sécurité alimentaire, le terrorisme et le radicalisme violent, la protection de l’environnement et l’ère digitale, sans oublier l’intégration régionale en Afrique.

Les équipes du Policy Center se sont renforcées, avec 41 senior fellows (chercheurs associés) du Nord comme du Sud et 71 collaborateurs. Le think tank a emménagé dans de nouveaux locaux à Rabat, et publié en 2019 quatre rapports de référence : ARCADIA sur les matières premières en Afrique, le Rapport annuel sur la géopolitique de l’Afrique, le Rapport annuel sur l’économie de l’Afrique et Atlantic Currents, sur les questions transversales de l’Atlantique Sud.

Le Policy Center for the New South vise non seulement à accompagner la décision en matière de politiques publiques, mais aussi à désenclaver l’Afrique dans le débat géopolitique mondial, dans un esprit de dialogue ouvert et basé sur les faits. Il a ainsi organisé 66 événements et participé à 57 événements, et organisé ses deux conférences phares au Maroc : la Conférence pour la paix et la sécurité en Afrique (Apsaco) en juin à Rabat et les Dialogues atlantiques en décembre à Marrakech.

Outre la publication de son rapport annuel, le Policy Center se positionne aujourd’hui à l’avant-garde de la recherche et de l’analyse prospective sur les implications du Coronavirus en Afrique. Une page dédiée à la pandémie du Coronavirus a été créé sur le site web du Policy Center, rassemblant l’ensemble des publications sur le sujet.

H.Z