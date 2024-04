Le consommateur marocain est appelé à jouer un rôle clé dans l’effort collectif de lutte contre le stress hydrique, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Intervenant à l’occasion de la 11ème édition de la Journée Nationale du Consommateur (JNC), tenue sous le thème « L’économie de l’eau, une responsabilité de tous », M. Mezzour a expliqué que le consommateur marocain, en prenant conscience de l’impact négatif du gaspillage de l’eau et en adoptant des pratiques responsables, contribue de manière significative à la préservation de cette ressource précieuse pour les générations futures et à la construction d’un avenir durable pour tous.

Parallèlement, le ministre a rappelé que le gouvernement a redoublé d’effort pour réussir le défi de lutte contre le stress hydrique notamment à travers le déploiement de nombreux projets de sécurisation de l’accès à l’eau et l’accélération de la construction de barrages et des stations de dessalement d’eau de mer.

Il s’agit aussi de l’investissement dans la réutilisation des eaux usées ainsi que dans des projets d’économie d’eau pour les réseaux d’eau potable et d’irrigation, en plus de la rationalisation de l’utilisation de l’eau dans l’industrie, a ajouté M. Mezzour.

De son côté, le président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, Bouazza Kharrati, a insisté sur la nécessité d’une gestion durable et prudente des réserves d’eau et ce, face à des conditions climatiques difficiles et des périodes de sécheresse fréquentes.

Il a, en outre, fait état d’une prise de conscience croissante du consommateur marocain de l’importance de la gestion et la non-dilapidation de l’eau, appelant à une action continue de tous les acteurs pour accompagner les politiques publiques de développement durable.

A l’instar des éditions précédentes, cette 11ème édition de la JNC a été l’occasion pour présenter les réalisations du ministère en matière de protection du consommateur.

Sur le plan juridique, il y a lieu de souligner la préparation en collaboration avec les différentes parties concernées d’un projet de loi modifiant et complétant la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur.

En matière d’appui au mouvement consumériste national, plusieurs actions ont été réalisées, notamment la pérennisation des soixantaines de guichets consommateur professionnels, le renforcement du rôle des associations en matière d’information, de sensibilisation, d’orientation des consommateurs et de défense de leurs droits, ainsi que l’amélioration des capacités de gestion et des outils de travail des associations pour mener à bien les missions qui leur sont confiées.

Quant au dispositif de contrôle, les commissions mixtes régionales et locales ont contrôlé, durant l’année 2023, près de 330.000 points de vente, comprenant des unités de production et des entrepôts, ce qui a permis d’enregistrer 15.995 infractions.

Dans le même sillage, près de 120.000 dossiers de contrôle à l’importation de produits industriels ont été traités, ce qui a conduit à la constatation de 966 cas de non-conformité et ainsi au refoulement de près de 3.700 tonnes de produits.

Organisée à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec le ministère de l’Equipement et de l’Eau et les fédérations des associations de protection du consommateur, la présente édition a pour objectif de mettre en avant le rôle du consommateur dans la préservation des ressources en eau et de le sensibiliser à la lutte contre toute forme de gaspillage ou d’usage irresponsable de cette matière vitale.

Elle s’inscrit en droite ligne avec les Hautes Orientations Royales visant à assurer une communication transparente et régulière en direction des citoyens sur les évolutions de la situation hydrique nationale et sur les mesures d’urgence mises en œuvre, tout en renforçant la sensibilisation du grand public à l’importance de l’économie de l’eau.

LNT avec MAP

