L’Observatoire Marocain de la Très petite, Petite et Moyenne Entreprise (OMTPME) a tenu, mardi à Rabat, la sixième réunion de son Conseil d’Administration.

Lors de cette réunion, les membres du Conseil, après avoir examiné l’état d’avancement du Plan Stratégique 2021-2023 de l’Observatoire, se sont félicités de ses réalisations ayant concerné, notamment, le développement de nouveaux outils technologiques pour le traitement des données, l’élargissement des études sur le tissu productif aux plans régional et sectoriel et le renforcement de la coopération au niveau national et international, indique l’Observatoire dans un communiqué.

Les membres du Conseil ont approuvé la feuille de route de la dernière année du plan stratégique qui vise en particulier le rehaussement des capacités techniques et organisationnelles de l’Observatoire afin de consolider sa mission de valorisation des données en tant que levier d’aide à la décision, au service du développement des TPME, fait savoir la même source.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a approuvé les comptes de l’exercice 2021 ainsi que le budget de l’exercice 2023.

LNT avec CdP

