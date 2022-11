Dans un contexte de transformation digitale des sociétés et des économies mondiales et à l’occasion de l’anniversaire du lancement du système national de paiement mobile au Maroc, le Morocco Fintech Association (Membre de l’Africa Fintech Network), l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Marrakech et l’école HEEC de Marrakech organisent l’International Fintech Congress (IFC2022) du 11 au 13 Novembre 2022 au Centre des Conférences de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech.

La thématique adoptée par les organisateurs pour cette première édition est celle des technologies financières au service du développement social et économique, Le congrès se veut un espace de recherche scientifique et de réseautage professionnel réunissant chercheurs universitaires et experts de différentes disciplines, décideurs institutionnels et professionnels prestataires de services financiers numériques afin de mettre au clair les enjeux, les défis et les opportunités des innovations dans le domaine de la finance et de la technologie et leur impact sur le développement socioéconomique des citoyens et des entreprises au Maroc, en Afrique et partout dans le monde.

Au cours de cet événement, seront organisées des conférences plénières professionnelles et académiques, des sessions de communication scientifique, des workshops de formation, tables rondes, Projection de film et un concours de créativité autour de la culture Fintech.

Ainsi dans la première journée et après la cérémonie d’ouverture officielle, le congrès sera amorcé par la « Fintech Business Conference » qui sera animée par des experts et dirigeants d’organisations professionnelles de l’écosystème fintech. La seconde journée intitulée « Fintech Research day » sera l’occasion de rencontrer des acteurs de la recherche scientifique représentant +19 pays du monde entier dans le but de présenter les tendances et l’état d’artde la recherche théorique et empirique dans le domaine des technologies financières. Tandis que la troisième journée consistera en la célébration d’une journée marocaine « Morocco Fintech Day » pour la promotion de la culture Fintech auprès de la jeunesse marocaine (surtout les étudiants et les femmes) en leur offrant des opportunités de médiation, de sensibilisation et d’accompagnement afin de mieux découvrir et apprendre à maîtriser ces technologies et les utiliser dans leur vie courante. Enfin cette journée sera couronnée par le lancement de la première édition du concours Fina’morocco (Fintech Inclusion Award in Morocco) qui consiste à primer la meilleure vidéo de sensibilisation à l’usage des technologies financières par les marocains.

