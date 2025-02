Le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), a organisé la première édition du concours de la meilleure vidéo sur l’assurance, destiné aux lycéens de la branche des Sciences économiques. L’initiative, qui vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de l’assurance à travers la création de contenus pédagogiques et créatifs, s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 2022-2026 et dans le cadre d’une campagne de sensibilisation progressive qui se déploiera sur trois ans à l’échelle nationale.

La cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue à Rabat ce vendredi 21 février 2025, a récompensé douze lauréats issus des académies régionales de Laâyoune-Sakia El Hamra, Drâa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra et Rabat-Salé-Kénitra. Les participants, invités à traiter le thème « L’assurance, mesure essentielle pour nous protéger », ont présenté des productions illustrant comment l’assurance contribue à la protection des individus et des biens face aux risques du quotidien. Les vidéos ont été évaluées sur des critères d’originalité, de pertinence et de qualité de production, et les lauréats ont reçu des trophées ainsi que des récompenses en reconnaissance de leur engagement et de leur créativité.

Lors de la cérémonie, le ministre a tenu une allocution dans laquelle il a insisté sur l’importance de cette initiative pour renforcer l’éducation financière des jeunes et valoriser leur esprit d’initiative. Dans son intervention, il a ajouté que cette initiative offre aux lycéens l’opportunité de découvrir et de valoriser leurs talents dans la création et le montage de vidéos, tout en les sensibilisant aux métiers liés à l’assurance et à la prévoyance sociale, susceptibles d’influencer leurs choix d’orientation futurs.

Le ministre a également remercié le Président de l’ACAPS pour son rôle dans la mise en place d’une approche intégrée qui a permis d’accompagner les élèves dans la découverte des différents aspects de l’assurance. Il a souligné l’importance de ce concours dans le cadre de la stratégie visant à intégrer l’éducation financière dans les curricula scolaires, afin de former une génération plus éclairée et mieux préparée aux enjeux de la protection financière.

Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées par le Ministère, notamment à travers la participation annuelle aux Journées de la Finance (Global Money Week) depuis 2012. Ces actions visent à démystifier les concepts de l’inclusion financière, de la politique monétaire et des missions des institutions financières auprès des élèves des trois cycles d’enseignement.

