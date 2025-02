Le Comediablanca Festival fait son grand retour après le succès de sa première édition. Cet événement humoristique très attendu investira cette année le Complexe Mohammed V, un lieu emblématique qui sera réinventé pour offrir une expérience encore plus spectaculaire.

La deuxième édition du festival, qui met à l’honneur l’humour sous toutes ses formes, propose une scène internationale réunissant des talents du Maroc, du monde arabe, d’Afrique francophone et d’Europe, ainsi que de nouvelles étoiles montantes. Le programme inclut une soirée francophone, une soirée arabophone, et un espace dédié aux jeunes talents. La direction artistique, signée Amir Rouani, s’inspire de l’univers Bauhaus pour offrir une ambiance moderne et immersive.

Le Village Comédiablanca, espace vivant en journée, proposera des animations, des performances en direct, un marché de créateurs et des espaces de détente, créant ainsi un lieu d’échange et de célébration de l’humour. Derrière cet événement, Myriam Bouayad et Saad Lahjouji, les fondateurs, souhaitent faire de Casablanca la capitale de l’humour, en offrant un rendez-vous mémorable mêlant rires et émotions.

Les billets « Blindpass », disponibles dès le 5 février, permettent d’accéder à l’événement avant l’annonce de la programmation, à un tarif préférentiel.

Le Comediablanca Festival se déroulera les 30 et 31 mai 2025 au Complexe Mohammed V de Casablanca.

