Représentant et distributeur exclusif de la marque Maserati, Auto Hall Luxury Motors vient d’annoncer l’arrivée de la nouvelle Maserati GrandTurismo, considérée comme étant l’une des icônes de la marque, marquant ainsi un nouveau chapitre dans une histoire vieille de 75 ans avec notamment la Maserati A6 1500.

Cette nouvelle Coupé GranTurismo combine les performances élevées d’une voiture de sport confortable pour les longs trajets avec un puissant moteur à combustion interne. Le modèle représente également une référence incarnant le concept de ‘‘les autres se contentent de voyager’’.

Pour Hamdy Elshantoury, DG de Maserati au Moyen-Orient et en Afrique, « le retour de l’icône, la nouvelle GranTurismo, marque un retour triomphant pour Maserati, mêlant héritage et innovation, incarnant l’engagement de la marque envers la performance de luxe. Plus qu’une voiture, c’est un mode de vie, conçu pour dépasser les attentes et établir une nouvelle norme dans le monde de l’automobile ».

Selon le DG d’Auto Hall Luxury Motors, Abdelaziz Maalmi, « la Maserati GranTurismo représente l’essence même de la sportivité pour plusieurs générations d’amateurs de voitures, grâce à son design intemporel, ses performances impressionnantes et son rugissement puissant. L’introduction de la GranTurismo sur le marché marocain est une source de grande satisfaction. Cette voiture incarne parfaitement l’alliance entre élégance et puissance, et nous sommes fiers de partager cette expérience exceptionnelle avec nos clients ».

Disponible en versions Modena et Trofeo dans le showroom d’Auto Hall Luxury Motors au Maroc. La version entièrement électrique de la voiture, la GranTurismo Folgore, sera disponible ultérieurement. La GranTurismo Modena est équipée du moteur Nettuno V6 biturbo de 3,0 litres développant 360 kW (490 ch). La GranTurismo Trofeo est conçue pour des performances maximales, son moteur Nettuno délivre 404 kW (550 ch) sans compromettre le confort ou la praticité pour les voyages. La GranTurismo Folgore est la première Maserati entièrement électrique dispose d’un système innovant de 800 volts avec des technologies dérivées de la Formule E et offre une puissance de 559 kW (760 ch)…

H.Z

