Le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) et LexisNexis lance le Code du Travail marocain annoté et commenté, premier né des Codes de référence LexisNexis-Collection MENA, édition 2023, explique un communiqué de presse. Publié par le premier éditeur juridique mondial, cet ouvrage est un outil de travail exceptionnel pour tous les professionnels du droit privé comme public ainsi que pour les universitaires enseignants et étudiants. L’ouvrage est disponible dans sa version papier et sa version web sur le site www.lexisma.com. En outre, grâce au partenariat conclu entre le CNRST et LexisNexis, la version digitale est à la disposition de quelque 2.600 enseignants-chercheurs en droit et 185.000 étudiants, tous cycles confondus, poursuit le texte du communiqué.

« Le Code annoté n’est pas un ouvrage comme les autres. Sa façon d’être pensé, d’être construit et son contenu en fait un véritable outil de travail aussi bien par tous les praticiens du droit que pour les universitaires. L’objectif était ambitieux : mettre à la disposition de tous un outil clair et complet qui éclaire le droit du travail en visant l’excellence » a indiqué Sofian Azzabi, Responsable des opérations éditoriales LexisNexis MENA. Une version digitale est également disponible en ligne et permet des recherches ciblées ainsi que des liens vers la jurisprudence et les divers textes législatifs et règlementaires de cités. Cette version est également mise à jour régulièrement. D’autres codes sont en cours de réalisation et Sofian Azzabi souligne la volonté de LexisNexis de travailler en étroite collaboration avec les professeurs de droit afin de développer des contenus et des ressources adaptés à l’enseignement et aux besoins des étudiants. On soulignera aussi que LexisNexis a mis en place plusieurs programmes de formation en ligne et en présentiel ainsi que la possibilité pour les étudiants de bénéficier d’une certification gratuite sur les solutions juridiques LexisNexis .

« Nous sommes ravis de contribuer au premier ouvrage annoté et commenté sur le code du travail écrit par des chercheurs marocains, issus d’universités publiques marocaines. La mise à disposition de sa version digitale, gratuite pour les enseignants-chercheurs en droit, des doctorants et des étudiants des universitaires publiques est le fruit d’une fructueuse collaboration initiée depuis 2021 » tient à souligner Jamila El Alami, Directrice du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique. « L’objectif de cette rencontre est double. Il vient concrétiser notre collaboration éditoriale, à l’occasion de cet ouvrage qui sera particulièrement utile à nos enseignants-chercheurs et à nos étudiants, et il ouvre aussi la voie à de nouvelles perspectives de collaboration entre le monde universitaire, le monde socio-économique, les acteurs et praticiens du droit et les étudiants et chercheurs en droit. » ajoute Hicham Boutracheh, Chef de la Division Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST), du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

A propos de LexisNexis

Présent dans plus de 100 pays avec quelque 10.000 collaborateurs, LexisNexis est aujourd’hui le premier groupe mondial des legaltechs (information juridique, économique et financière). L’entreprise s’appuie sur une expertise éditoriale centenaire, des contenus perpétuellement mis à jour ainsi que la maîtrise de technologies comme l’intelligence artificielle et la sémantique pour apporter aux professionnels du droit et du chiffre une vaste gamme de solutions d’information et d’analytics. Par ses produits et services, LexisNexis accompagne les professionnels du droit et du chiffre à travers le monde.

En France, LexisNexis est le leader de l’information juridique sur 6 marchés – les avocats, les notaires, le secteur public y compris le monde universitaire, les juristes d’entreprises et les experts-comptables – avec, notamment, Lexis 360 la première plateforme juridique professionnelle en France.

Plus d’informations : www.lexisma.info

A propos de Ikone Juris

Partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, Ikone Juris compte, parmi ses fondateurs, Souâd El Kohen et Radouane Sbata, qui ont été les précurseurs de solutions digitales à destination des professionnels du droit et du chiffre au Maroc. Ils ont ainsi contribué, dès 1996, à la mise en place de la première base de données juridique marocaine sur support CD-Rom et Internet, en langue française et en langue arabe. La signature du partenariat LexisNexis et Ikone Juris a été le point de départ du lancement de plusieurs initiatives et événements majeurs visant à fédérer la communauté des praticiens du droit au Maroc, tels que « Casa Business Law Forum » ou encore « Maroc Legal Advisor ».

Distributeur des produits et services d’information juridique en ligne du groupe LexisNexis au Maroc, Ikone Juris promeut et distribue :

– Lexis MA, le portail de recherche et d’information juridiques et fiscales au Maroc

– l’ensemble des solutions d’information juridiques du Groupe LexisNexis :

Droit français : Lexis360 Intelligence

Droit anglais : LexisLibrary et LexisPSL

Droit du Moyen Orient : Lexis Middle East

Droit US : Lexis Avance

Plus d’informations : www.ikonejuris.ma

