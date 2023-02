Le Club des dirigeants (CDD) a organisé, samedi à Casablanca, une rencontre pour célébrer son 5ème anniversaire sous le signe « Nouveau départ ».

Cet évènement a constitué un moment d’échanges, d’engagement et de solidarité, pour les adhérents. Il a pour objectif de dresser le bilan des efforts déployés par le CDD, depuis sa création en 2018.

S’exprimant à cette occasion, le président-fondateur du CDD, Driss Drif a affirmé que cette cérémonie est une occasion pour le club d’initier « un nouveau départ », et ce, à travers la réforme de la charte, le changement de l’identité visuelle et la création d’un réseau social CDD pour attirer plus d’opportunités et construire un avenir durable.

« Grâce aux membres du CDD, nous avons pu atteindre plus de 5.000 membres, 80 partenaires et une représentation dans plus de 30 pays. Cet exploit s’est fait tout au long de ces cinq années. Plus le réseau s’agrandit, plus les opportunités sont nombreuses », a-t-il révélé.

Par ailleurs, le président a appelé les adhérents à tirer le meilleur profit des activités du CDD, à prendre des initiatives, à partager les expériences et échanger les « success-story ».

Ainsi, le CDD regroupe des dirigeants et des chefs d’entreprises marocains, une vaste communauté avec des membres à l’échelle nationale et internationale, ayant réalisé plusieurs soirées de networking et de réseautage d’affaires.

Pour sa part, Omar Benmoussa, Président de la commission du digital et de l’économie numérique au sein du CDD, a indiqué qu’à travers cette commission, le CDD aide les très petites et moyennes entreprises (TPME), membres, à créer des dispositifs digitaux.

Et de souligner que la commission du digital et de l’économie numérique est un élément fondateur dans la montée en compétence pour les membres, mais aussi un instrument de mise en œuvre du digital, qui est devenu un impératif pour la pérennité des entreprises et la création de valeur, que ce soit à l’échelle nationale ou continentale.

Selon le CDD, cinq congrès nationaux seront organisés régulièrement, durant les prochaines années. Il s’agit de « Digital now », « Tourism now », « Industrie now », « Agro now » et « Intelaka now ».

Crée le 6 avril 2018, le CDD est présent dans les 12 régions du Maroc et dans 32 pays, issus de 4 continents différents. Il est composé de 17 commissions et de 10 cercles d’affaires. Le Club a dispensé 17 webinaires et organisé 66 soirées networking.

LNT avec MAP

