Le club 6DAYS affilié à l’ENCG de Settat organise la 7ème édition du « UNIDAYS 7 », le grand voyage humanitaire qui fait le rituel du club et son événement phare.

« L’évènementiel pour le caritatif », une mission noble que les membres du club 6DAYS et étudiants de l’école nationale de commerce et de gestion de Settat ont décidé de prendre en main et de se confier la responsabilité de dessiner des sourires, de tendre la main d’aide et surtout de diminuer les disparités sociale et ce à travers les multiples actions qu’ils réalisent au cours de l’année.

Après six éditions réussies du grand voyage humanitaire, qualifiées de succès, relayées dans la presse et saluées par chaque participant, bénéficiant et donateur, c’est avec un grand plaisir que le voyage humanitaire revient cette fois ci pour sa 7ème édition au profit du village Toutghrane, région Taroudant, Agadir Souss Massa.

Alliant solidarité, entraide et altruisme, le grand voyage humanitaire est considéré comme étant l’évènement phare du club, et se dote de vision ambitieuse et de nombreux objectifs distingués mettant en avant l’importance de s’aider et de faire preuve de la bonne foi que détiennent les jeunes d’aujourd’hui. Pour cette année plusieurs objectifs ont été fixés :

-Reconstruction et Réaménagement d’une Mosquée et équipement de Dar Al Quran.

-Caravane Médicale et Dentaire (1000 à 1500 Consultations).

-Caravane Scolaire (500 élèves).

-Forage de puits.

-Distribution de 700 Paniers alimentaires.

-Achat d’une Ambulance.

-Clôture d’une Cimetière.

-Clôture d’un Terrain et équipement d’une association de 500 joueurs.

-Construction d’un mur d’École.

-Équipement d’une association Locale.

Les membres du club concrétiseront ce projet le 22 janvier 2023, dans le but d’apaiser des douleurs, de transmettre un appel d’aide à toute âme charitable et de donner voix aux habitants de Toutghrane, et à la volonté de la jeunesse marocaine d’agir et d’embellir le monde.

