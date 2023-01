Le club 6DAYS affilié à l’ENCG de Settat organise la 1ère édition du « Christmas with 6days », un évènement destiné aux enfants en situation de détresse.

« L’évènementiel pour le caritatif », une mission noble que les membres du club 6DAYS et étudiants de l’école nationale de commerce et de gestion de Settat ont décidé de prendre en main et de se confier la responsabilité de dessiner des sourires, de tendre la main d’aide et surtout de diminuer les disparités sociale et ce à travers les multiples actions qu’ils réalisent au cours de l’année.

Le 7 et le 8 janvier 2023 seront l’occasion d’organiser la première édition du » Christmas with 6days », une occasion de se réunir avec les jeunes pousses, oragniser une multitude d’activités aussi divertissantes qu’amusantes et enfin distribuer des cadeaux dans le but ultime de se renouer avec l’enfance marocaine et de permettre à ces enfants de commencer l’année 2023 dans la meilleure ambiance possible.

Alliant solidarité, entraide et altruisme, le club organisera cet événement en collaboration avec le SOS Villages d’enfants Maroc, une organisation à but non lucratif dont le but principal est de prendre en charge à long terme des enfants en situation ee détresse sous la présidence d’honneur de la princesse Lalla Hasnaa, au profit de 2000 enfants.

