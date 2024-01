Mardi 23 janvier, « Aeolon », une entreprise chinoise spécialisée dans la production de pales éoliennes, a inauguré son tout premier projet d’investissement à Nador, marquant ainsi son expansion en dehors de la Chine avec son sixième site industriel. La cérémonie d’ouverture de ce nouveau site de production a vu la participation de plusieurs personnalités éminentes, dont le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, le Wali de la région de l’Oriental, Mouaad Jamai, ainsi que des gouverneurs des provinces de Nador et de Driouch, de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, du PDG d’Aeolon, Hu Wenlong, et d’autres représentants publics et privés. Cet événement souligne le rôle de la région de l’Oriental dans l’attraction d’investissements privés au Maroc.

Implantée dans la zone d’accélération industrielle proche du port de Nador West Med sur un terrain de 50 hectares, l’usine, dont l’ouverture est prévue pour janvier 2025, représente un investissement de 220 millions d’euros. Elle devrait générer 3.300 emplois locaux, contribuant ainsi au développement économique de Nador et au renforcement de l’écosystème industriel énergétique du Maroc.

L’usine de Nador, dotée de technologies avancées, vise à répondre à la demande croissante de l’industrie éolienne mondiale. Cette expansion stratégique permet à Aeolon de consolider sa position de leader mondial dans la fabrication de pales éoliennes et de participer activement à la transition vers des sources d’énergie plus propres, en accord avec les objectifs de développement durable et de respect de l’environnement.

Lors de cette cérémonie, M. Jazouli a souligné l’importance du partenariat sino-marocain, affirmant que cet investissement significatif va améliorer le climat des affaires au Maroc et attirer davantage de projets, notamment dans la région de l’Oriental. Hu Wenlong, PDG d’Aeolon, a quant à lui exprimé que l’expansion de la production d’Aeolon hors de Chine constitue une étape cruciale dans la quête d’excellence opérationnelle et la compétitivité de l’entreprise.

Hu Wenlong a également mentionné que le Maroc a été choisi pour son environnement politique et économique stable, propice à la concentration sur les activités de production. Il a ajouté que la main-d’œuvre qualifiée et jeune du Maroc renforce la compétitivité d’Aeolon.

De son côté, M. Changlin a abordé les relations d’amitié entre les deux pays, renforcées depuis la visite d’État du Roi Mohammed VI en Chine en 2016, qui a conduit à la signature de plusieurs accords, démontrant l’engagement de Rabat et Pékin à élever leur coopération en un partenariat stratégique.

Par ailleurs, le ministre et sa délégation ont visité le port de Nador West Med pour examiner l’avancement des travaux liés au projet d’Aeolon. Ce projet fait partie des premiers approuvés par la Commission Nationale des Investissements, mise en place par la nouvelle charte de l’investissement, en vigueur depuis mars 2023.

