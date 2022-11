Le cheval « RYSK TOUT », monté par Maxime Foulon, a remporté, dimanche à l’hippodrome de Casablanca Anfa, le Grand Prix Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Pur-sang Arabe, épreuve phare de la deuxième journée internationale de la 8ème édition du Morocco International Meeting (MIM).

Propriété de Dhafi Al Marri, « RYSK TOUT » s’est imposé parmi 9 chevaux marocains et étrangers, âgés de 4 ans et plus, qui se sont confrontés sur une distance de 2.100 mètres.

Dans le même cadre, le Grand Prix Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été remporté par « DJARABB DES FORGES », monté par Abderrahim Faddoul et propriété de Zakaria Semlali.

Le Grand Prix Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid est revenu à « DAHLIL FAL », monté par Khalid Ibba (propriété de Fal Stud).

La deuxième journée internationale de la 8-ème édition du Morocco International Meeting (MIM), un rendez-vous hippique international placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisé par la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), a été rythmée par des courses mettant en compétition des Pur-sang Arabes d’exception.

Six courses étaient au programme de cette journée, avec plus de 83 chevaux qui étaient au top départ des différentes courses et provenant du Maroc, des Émirats Arabes Unis, d’Arabie Saoudite et du Qatar.

Parmi les autres épreuves programmées figure le Prix « The President of The UAE Cup », dominé par « Fleur de Sel », montée par Jean-bernard Eyquem (propriété de Yas Horse Management).

Le Prix du Jockey Club of Turkey est revenu à « Chaalan RM », monté par Khalid Horchani (propriété de Sais Stud), alors que le Prix de l’Association Royale Marocaine des Eleveurs de Chevaux Pur-Sang Arabe (ARMECPSA) a été décroché par « Lhachmia », montée par Grine Gerald Mosse (propriété de Jamal Bajjou et Mhammed Karimine).

LNT avec MAP

