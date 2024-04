Le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, a tenu des entretiens significatifs avec le Premier ministre du gouvernement belge, Alexander De Croo, lors de sa visite de travail au Maroc pour la 3ème session de la Haute Commission Mixte de partenariat Maroc-Belgique. Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à la robustesse des relations bilatérales, soulignant leur évolution positive au fil des années. Ils ont également convenu de renforcer davantage ce partenariat stratégique, en alignement avec les aspirations des deux nations, sous la direction de SM le Roi Mohammed VI et du Roi Philippe de Belgique.

Durant ces entretiens, ils ont discuté des moyens d’approfondir la coopération entre Rabat et Bruxelles, mettant en avant l’importance d’un dialogue politique régulier et structurant le partenariat dans divers domaines d’intérêt commun. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Nasser Bourita pour le Maroc et Hadja Lahbib pour la Belgique, ont participé à ces discussions, soulignant ainsi l’engagement des deux parties envers le renforcement des liens bilatéraux.

Simultanément, la 3ème réunion de la Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique a été inaugurée à Rabat, avec la participation active des délégations marocaine et belge. Dirigée conjointement par Aziz Akhannouch et Alexander De Croo, cette réunion a pour objectif de consolider les liens économiques, politiques et culturels entre les deux pays. Elle sera également marquée par la signature d’accords de coopération dans divers secteurs, témoignant ainsi de l’engagement mutuel à approfondir les relations bilatérales.

LNT avec Map

