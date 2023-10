Le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch a tenu, lundi à Rabat, des réunions avec les syndicats de l’enseignement, signataires de l’accord du 14 janvier 2023, à savoir la Fédération nationale de l’enseignement (UMT), le Syndicat national de l’enseignement (CDT), la Fédération libre de l’enseignement (UGTM) et le Syndicat national de l’enseignement (FDT).

Tenues en présence des ministres de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, ces réunions interviennent à la lumière des développements réalisés dans la mise en œuvre de la réforme du système de l’enseignement, et dans le cadre de la dynamique de dialogue et des concertations adoptée par le gouvernement avec les partenaires sociaux dans l’objectif de promouvoir l’école publique, indique un communiqué du département du Chef du Gouvernement.

Au cours de ces réunions, l’accent a été mis sur la volonté commune du gouvernement et des partenaires sociaux à mettre en œuvre et de manière optimale le contenu du procès verbal de l’accord du 14 janvier 2023, souligne la même source indiquant que des réunions seront tenues ultérieurement, sous la supervision du chef du gouvernement, avec l’objectif d’oeuvrer à améliorer le statut parallèlement à la poursuite de la réforme du secteur.

L’accord du 14 janvier 2023 a ouvert la voie à la mise en place d’une feuille de route dédiée à la réforme de l’école publique, dans le cadre d’une dynamique plaçant l’élève au centre de ce processus.

