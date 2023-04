Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, lundi à Rabat, une réunion du Comité stratégique de la protection sociale, consacrée à la présentation du bilan des différents programmes réalisés, et les mesures pratiques visant la généralisation du régime de la protection sociale.

Cette réunion a permis de procéder au suivi de la mise en œuvre effective sur le terrain de la généralisation de la couverture médicale, dans ses volets de l’AMO et de l’AMO – Tadamoune, souligne un communiqué du département du chef du gouvernement. Elle a également été l’opportunité d’examiner l’état d’avancement de la mise en œuvre du Registre National de la Population (RNP) et du Registre Social Unifié (RSU) au cours de l’année 2023, en tant que mécanismes de réforme et de regroupement des régimes d’assistance sociale, ainsi que les mesures pratiques pour la généralisation du régime de l’assistance sociale au cours de l’année 2024, dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme du régime relatif à la perte d’emploi au cours de l’année 2025. Après avoir rappelé les Hautes Instructions Royales relatives à ces chantiers, poursuit le communiqué, le Chef du gouvernement a appelé les administrations concernées à inciter les citoyens à adhérer au régime AMO, en tant que régime mutualiste pour les travailleurs non-salariés et solidaire pour les personnes qui sont dans l’incapacité de s’acquitter des cotisations.

M. Akhannouch a également appelé les administrations concernées à encourager les citoyens à inscrire leurs familles au Registre Social Unifié, afin qu’ils puissent bénéficier avant la fin de l’année 2023 de nombreuses prestations sociales, au premier plan les allocations familiales, ajoute la même source. Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, le directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Hassan Boubrik, ainsi que les secrétaires généraux du département du Chef du gouvernement, du ministère de l’Intérieur et du Haut Commissariat au Plan.

LNT avec CdP

