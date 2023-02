L’initiative entrepreneuriale, confortée par un climat d’affaires libérateur d’énergies, constitue un levier essentiel du développement efficace et durable au Maroc, a affirmé, mardi à Fès, le président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami.

S’exprimant lors d’une conférence sur « l’Entrepreneuriat chez les jeunes », initiée par le CESE en partenariat avec l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA), M. Chami a souligné l’importance de l’initiative entrepreneuriale à travers son rôle dans le développement économique du fait qu’elle permet la création de la richesse et de l’emploi et favorise la créativité, citant, dans ce cadre, le cas des pays nord-américains et les pays asiatiques émergents et scandinaves.

« La relance de l’initiative entrepreneuriale est au cœur du nouveau modèle de développement », a-t-il fait remarquer, tout en faisant part de l’existence de plus de 40 programmes de financement et d’accompagnement des entreprises dont certains ciblent plus d’une catégorie entrepreneuriale.

Revenant sur l’intérêt porté par les jeunes aux programmes publics d’insertion et d’initiative entrepreneuriale sur la plateforme numérique ouchariko.ma , M. Chami a fait savoir que le programme « Intilaka » est le plus connu des jeunes avec 71,52 pc.

Il a noté, aussi, que le rythme de création d’entreprises a augmenté depuis 2012, avec un accroissement plus rapide après la fin de la crise liée au Covid19.

Le président du Conseil Économique, Social et Environnemental a également mis en valeur les orientations et les mesures destinées à renforcer l’initiative entrepreneuriale chez les jeunes, en insistant sur l’enracinement de la culture de l’initiative entrepreneuriale à travers le développement des capacités et des compétences de gestion de projets et de gestion financière, et l’adoption d’une politique de communication plus dynamique, outre l’ amélioration du climat des affaires et le renforcement de l’attractivité de l’initiative entrepreneuriale, notamment chez les jeunes.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d’une convention de partenariat conclue entre le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, le Conseil Économique, Social et Environnemental, et les universités marocaines.

LNT avec MAP

