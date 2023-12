Dans le cadre du roadshow AjiNtla9aw, le roadshow régional à travers les universités, le Conseil Économique Social et Environnemental a organisé la sixième étape de cette caravane à l’université Ibn Zohr à Agadir du 12 au 13 décembre 2023.

Pour rappel, le roadshow AjiNtla9aw vise à rencontrer les étudiantes et les étudiants des universités, leur présenter les missions et travaux du CESE et les inviter à partager leurs avis et contributions sur la plateforme digitale participative du CESE, ouchariko.ma.

Dernière étape de la tournée 2023, ce roadshow a été marqué par la tenue, le 13 décembre 2023, à l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) d’Agadir, de deux rencontres ; à savoir :

Une conférence sur l’économie bleue, animée par M. Ahmed Réda Chami, Président du CESE.

Un atelier sur l’économie du sport, animé par M. Younes Benakki, Secrétaire Général du CESE.

Organisation de dialogues citoyens

Le roadshow a été l’occasion d’organiser des dialogues citoyens régionaux avec les acteurs économiques à la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Souss-Massa, axés sur la commercialisation des produits agricoles.

D’autres étapes sont prévues pour l’année prochaine, notamment à Beni Mellal, Kénitra, Dakhla…

