Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) marque sa quinzième participation consécutive à la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se déroule du 9 au 19 mai 2024 à Rabat. Cette année, le Conseil engage plus de 60 intervenants issus du Maroc et d’autres pays tels que l’Espagne, les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, le Qatar et le Royaume-Uni dans une série d’activités réparties en quatre grands axes.

Le premier axe, intitulé « Un livre, un partenaire », mettra en avant des ouvrages coédités par le CCME avec quatre maisons d’édition, notamment Langages du Sud, la Croisée des chemins, Sochepress et Malika Éditions. Des présentations spéciales sont prévues pour des œuvres telles que « Le dernier rekkas » d’Aomar Boum et Majdouline Boum Mendoza, « Tanger » de Mohamed Métalsi, ainsi que « Villes et villages du Maroc » de Mouna Hachim et la traduction arabe de « Échos de la mémoire sur les montagnes du Rif » de Fatiha Saidi.

Le deuxième axe, « Carte blanche », offre une plateforme quotidienne à neuf auteurs et chercheurs pour discuter des thèmes de leur choix avec deux invités. Parmi les participants, on trouve Chadia Arab, Hassnae Bouazza et Samira El Ayachi.

Le troisième axe, « Vient de paraître », propose un aperçu des ouvrages publiés au cours de l’année dernière, permettant aux visiteurs de découvrir les dernières parutions telles que « Ce que je sais de M. Jacques » par Laïla Bahsaïn et « Seule » par Nesrine Slaoui.

Enfin, le quatrième axe, « Avant-premières », associe littérature, cinéma et théâtre, avec des premières de films et de pièces théâtrales, y compris le film « Sisterhood -Amina en arabe- » de Nora El Hourch et le documentaire « Mora est là » de Khalid Zairi.

Des séances de dédicaces et un hommage posthume à Lahcen Zinoun, ainsi qu’une table ronde sur le journalisme, complètent la riche programmation du CCME pour le SIEL 2024.

LNT