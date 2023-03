Pour les Casablancais et les visiteurs de passage, le Bab Terrace Lounge au Casablanca Marriott Hotel offre une belle expérience culinaire pour ce mois de Ramadan.

Situé au 3ème étage du Casablanca Marriott Hotel, le Bab Terrace Lounge propose un cadre sophistiqué avec une décoration authentique marocaine. Pour le mois de Ramadan, l’atmosphère est encore plus spéciale, avec une animation musicale et une décoration qui célèbre l’esprit de ce mois sacrée.

Le menu est signé par le chef David Girard, qui a soigneusement pensé et préparé un buffet à volonté pour les clients. Les ingrédients sont minutieusement sélectionnés pour offrir une cuisine marocaine et internationale raffinée, avec une grande variété de plats chauds, froids, sucrés ou salés. Les clients peuvent choisir parmi une sélection de salades, soupes, pâtisseries, grillades et desserts…

