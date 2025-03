Equancy, cabinet de conseil en transformation data, IA et digitale, annonce dans un communiqué de presse l’ouverture d’un nouveau bureau au cœur du quartier Casablanca Finance City. Cette expansion stratégique marque une étape clé dans l’engagement d’Equancy à soutenir la transformation numérique des entreprises marocaines et à renforcer sa présence en Afrique francophone, souligne le communiqué.

Déjà partenaire d’entreprises locales telles que le Groupe Marjane et Lesieur Cristal, Equancy entend, grâce à ce nouveau bureau, consolider ses relations à long terme avec ses clients actuels et attirer de nouvelles collaborations avec les grandes entreprises marocaines et les multinationales implantées dans la région ainsi qu’avec les organismes du secteur public en pleine transformation digitale, data et IA.

Pour piloter cette nouvelle antenne, Equancy a nommé Yassine Chahbi comme Directeur Associé et Daniel Snook, Directeur Data Technologies du bureau Français. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la data et de l’IA, Yassine Chahbi aura pour mission de développer l’activité d’Equancy au Maroc. Daniel Snook accompagnera, pour sa part, le déploiement de la nouvelle entité en assurant le partage des connaissances et des bonnes pratiques entre les équipes françaises et marocaines et l’accélération des projets à l’international.

Le bureau de Casablanca travaillera en étroite collaboration avec les équipes parisiennes d’Equancy, garantissant un partage fluide des connaissances, des formations et des technologies de pointe, affirme-t-on auprès d’Equancy.

