Le conseil d’administration de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), réuni récemment, a approuvé le contrat de financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) d’un montant de prêt de 85 millions d’euro (l’équivalent de 893 MDH).

Ce contrat de financement sans garantie de l’État est une première et une grande preuve de confiance, affirme ADM, lundi dans un communiqué.

Réuni le 25 décembre dernier sous la présidence de M. Abdelkader Amara, ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, le conseil d’administration a également approuvé le budget de la société pour l’année 2021.

Parmi les grandes lignes de ce budget, figure un chiffre d’affaires de 3,025 MDH, avec une hausse du trafic évalué à +21% par rapport à 2020, un linéaire de grosses réparations de 97 km, contre 70km en 2020 et un résultat négatif de -183 MDH.

Ce budget table, également, sur un investissement de 1,376 MDH, principalement des actions reportées de 2020, en plus des triplements Casablanca-Berrechid et contournement de Casablanca, l’amélioration de la sécurité autoroutière et l’accélération du déploiement du plan d’automatisation de l’exploitation.

