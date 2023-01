L’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui: de la restitution à la révélation » s’est ouverte, mardi soir, au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, en présence de plusieurs personnalités politiques et artistiques.

Cette exposition est une invitation à une expérience immersive dans l’univers artistique béninois. Le parcours du visiteur commence par une projection vidéo retraçant les temps forts de la restitution et la présentation des 26 trésors royaux restitués par le musée du Quai Branly Jacques Chirac et se poursuit dans l’univers artistique contemporain.

Elle est séquencée en trois chapitres, à savoir “Récurrence-Varations”, qui touche au sacré et au divin, “transition(s)”, qui explorent les figures historiques, les esprits et les ancêtres, et “Transgression-Hybridation”, qui matérialise l’introspection et les questions existentielles des artistes.

Cette exposition reflète les différentes visions qu’ont les artistes du Bénin contemporain, offrant au visiteur la possibilité de voyager entre le passé et le présent, pour découvrir l’univers de chaque artiste.

“Cette exposition nous montre la vivacité de la scène artistique béninoise”, a souligné le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, dans une déclaration à la presse.

“Je suis très heureux que tous les Marocains puissent avoir accès à cette exposition”, s’est réjoui M. Qotbi, soulignant par la même occasion l’aspect fédérateur du Royaume à l’égard de l’Afrique.

Pour sa part, l’artiste peintre béninois Julien Sinzogan s’est dit très heureux de partager son expérience avec le monde artistique marocain et les habitants de Rabat, espérant que cet événement permettra de renforcer les liens entre les artistes béninois et marocains.

L’exposition, sur son volet « Art contemporain du Bénin », réunit 34 artistes contemporains et plus d’une centaine d’œuvres pour célébrer la vitalité et la vivacité de l’art contemporain béninois au travers d’un foisonnement de techniques et de médiums, notamment de la peinture, la sculpture, l’art vidéo, le dessin, l’art numérique et l’art performance.

Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et de l’Agence marocaine de coopération internationale, cette exposition participe au renforcement de l’amitié entre le Maroc et le Bénin et entend initier une dynamique culturelle d’envergure sur le reste du continent.

L’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui: de la restitution a la révélation » s’était ouverte le 17 février 2022 à Cotonou, au Bénin. C’est un événement culturel phare pour le pays, qui a mis en dialogue les 26 trésors royaux de retour sur leurs terres ancestrales et 106 œuvres contemporaines.

