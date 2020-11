PARTAGER Le 737 MAX de Boeing autorisé à reprendre les airs

L’Administration fédérale de l’aviation américaine a annulé hier la décision qui avait interrompu l’exploitation commerciale des avions Boeing. Cette décision permettra d’une part aux compagnies aériennes qui relèvent de la juridiction de l’autorité de réglementation américaine, notamment aux États-Unis, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour en service des avions et, d’autre part, à Boeing d’entamer la livraison de nouveaux appareils, selon un communiqué de presse de Boeing.

«​ Nous n’oublierons jamais les vies perdues lors des deux accidents tragiques qui ont conduit à la décision de suspendre l’exploitation de ces avions​ », a déclaré​ David Calhoun, Président-directeur général de Boeing. «​ Ces événements et les enseignements que nous en avons tirés ont transformé notre Groupe et nous ont amenés à concentrer davantage encore notre attention sur nos valeurs fondamentales que sont la sécurité, la qualité et l’intégrité.​ »​

Au cours des vingt derniers mois, Boeing déclare avoir travaillé en étroite collaboration avec les compagnies aériennes, leur fournissant des recommandations détaillées à propos du stockage à long terme des avions et s’assurant que leurs contributions étaient prises en compte et intégrées au processus de retour en service en toute sécurité.

Une consigne de navigabilité (AD) publiée par la FAA dresse la liste des exigences qui doivent être remplies pour que les compagnies aériennes américaines puissent procéder au retour en service de ces appareils, parmi lesquelles​ : l’installation des améliorations logicielles​ ; la finalisation des modifications concernant la séparation des faisceaux de câbles​ ; la formation des pilotes​ ; et l’exécution minutieuse des opérations de déstockage pour garantir que les avions sont prêts à être remis en service commercial, précise le texte du communiqué.

«​ La directive de la FAA représente un jalon important​ », a déclaré​ Stan Deal, Président-Directeur Général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA). «​ Nous continuerons à travailler avec les autorités de réglementation du monde entier, ainsi qu’avec nos clients, pour assurer le retour en service de ces avions dans le monde entier.​ »

Outre les modifications apportées à l’avion et à la formation des pilotes, Boeing a pris trois mesures importantes en faveur de la sécurité et de la qualité​ :

Alignement organisationnel​ : plus de 50​ 000 ingénieurs ont été regroupés au sein d’une seule et unique organisation qui comprend une nouvelle unité dédiée à la sécurité des produits et des services (Product & Services Safety) dans l’optique de fédérer les responsabilités en matière de sécurité à tous les niveaux du Groupe. ​Réorientation culturelle​ : les ingénieurs disposent de pouvoirs renforcés pour améliorer la sécurité et la qualité. Le Groupe identifie, diagnostique et résout les problèmes avec un niveau de transparence et d’immédiateté accru. ​Amélioration des processus​ : en adoptant des processus de conception de nouvelle génération, le Groupe se donne les moyens d’atteindre des niveaux de qualité plus élevés «​ dès la première fois​ ».

LNT avec CDP