Nexans, un leader de la transition énergétique, organise la quatrième édition de son « Climate Day » au Maroc en collaboration avec les ministères de l’Industrie et du Commerce, de la Transition Énergétique et du Développement Durable, ainsi que le Cluster ENR. Cet événement se tiendra à Rabat le 12 septembre 2023, rassemblant des acteurs clés du secteur énergétique et des experts pour sensibiliser aux défis climatiques, partager des expériences et proposer des solutions durables pour l’électrification.

Après Paris, Stockholm et New-York, le groupe international Nexans, fortement implanté au Maroc, a choisi d’organiser son quatrième Climate Day à Rabat, sous le thème «Electrification durable pour la transition énergétique : Une réelle opportunité pour l’Afrique». Les objectifs de cette édition incluent le renforcement du débat sur les enjeux climatiques en Afrique, la mise en avant du développement durable dans l’économie et la société, la promotion des investissements dans les énergies renouvelables et la recherche de solutions concrètes pour soutenir la transition énergétique.

Selma Alami, Directrice Générale de Nexans North & West Africa, souligne l’engagement du Maroc en matière de développement durable, tandis que Christopher Guérin, CEO de Nexans, met en avant le rôle crucial de cette édition pour accélérer la transition énergétique en Afrique.

L’évenement rassemblera des représentants du secteur énergétique de pays africains, et récompensera les lauréats du Nexans Climate Challenge un concours qui vise à encourager l’innovation en faveur du climat en récompensant les projets les plus prometteurs dans ce domaine.

