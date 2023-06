Les lauréats de la deuxième édition du Mobile Film Festival ont été dévoilés lors d’une cérémonie organisée jeudi au cinéma la Renaissance de Rabat, en présence de plusieurs personnalités politiques et culturelles.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé que le « soutien à la culture et principalement au cinéma est important » pour l’Afrique et pour sa jeunesse.

Cet événement est aussi une opportunité de montrer les usages « spontanés et instantanés » qu’on peut faire de la technologie, notamment les Smartphones, a précisé M. Bensaid, soulignant que l’évolution du cinéma est intimement liée aux progrès techniques et technologiques. Pour sa part, le secrétaire général adjoint de CGLU Afrique (Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique), Morris Mbolela, a assuré que l’organisme qu’il représente considère la culture comme un pilier de développement, soulignant que le Mobile Film Festival a été choisi comme l’un des événements majeurs de « Rabat, Capitale africaine de la culture ».

De son côté, le fondateur et directeur du Mobile Film Festival, Bruno Smadja, a salué les réalisateurs et réalisatrices des films sélectionnés lors de cette édition du Mobile Film Festival pour leurs efforts et pour la qualité de leurs réalisations, remerciant tous les partenaires pour leur soutien financier au festival, avec 51.000 bourses accordées aux jeunes réalisateurs dans les domaines du cinéma et du long-métrage.

« En tant que Marocain, je suis très ému de voir que dans mon pays on tend la main pour révéler des pépites qui seront les grands réalisateurs internationaux de demain”, a souligné le comédien Gad Elmaleh, président du jury du Mobile Film Festival.

“J’ai été bouleversé de voir qu’en une minute, les thématiques, les problématiques et les soucis de tous les metteurs en scène ont été exprimés avec une telle force”, a-t-il ajouté.

L’artiste Samia Akarriou a, quant à elle, félicité tous les participants à cette compétition, affirmant que chaque film était spécial et que le choix a été « très difficile » pour le jury.

Après le visionnage de l’ensemble des films en compétition (54 films provenant de 21 pays), neuf prix associés à des bourses ont été décernés aux heureux lauréats de cette édition pour leur permettre de réaliser un film avec des moyens professionnels. Ainsi, le Grand Prix Africa ($10.000) a été attribué à « I Have a Dream Too » de Sunday Mapya (Tanzanie), le Grand Prix Maroc ($10.000) a été remporté par « Le gardien des murs » de Kamal Lougleb (Maroc) , tandis que « Le rêve d’une presqu’île » de Nelly Brun Elvire Behanzin (Bénin), « PAASWAAAD (Password) » de Shandra Daisy Apondi (Kenya) et « زي عود الكبریت » (Like a Matchstick) de Sami Iskander (Égypte) ont respectivement obtenu le Prix du film francophone ($5.000), le Prix ACP – UE Culture ($5.000) et le Prix du scénario ($5.000).

Par ailleurs, le Prix de la réalisatrice africaine, le Prix d’interprétation féminine et le Prix du film documentaire ont été respectivement décernés à « La vie en rose » de Vanessa Pellegrin (Maroc), Kenza Salahddine dans « La vie en rose » (Maroc) et « Blindness » de Bongani Ndaba (Afrique du Sud).

Le Prix de l’interprétation masculine a, quant à lui, été remporté par Abdoul dans « Yakaru Talibé » (Sénégal) et La Famille Odiri/Udo dans « Migrant Humain » (Maroc).

Par ailleurs, le Prix du film de la République Démocratique du Congo a été attribué au film « Les héros de la nature » de Gael Bolila (RDC).

Le Mobile Film Festival est revenu sur le continent africain pour une deuxième édition avec les règles qui lui ont précédemment réussi : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Ce format unique permet d’éliminer les contraintes économiques grâce au mobile et à la participation gratuite, tout en créant une forte sélectivité grâce à sa contrainte scénaristique, liée au format très court d’une minute.

Organisée en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans le cadre des célébrations de « Rabat, capitale africaine de la culture », cette édition a proposé une sélection officielle riche qui aborde des thématiques sociétales importantes dans tous les genres cinématographiques, dont la comédie, la fiction, le thriller et le documentaire.

