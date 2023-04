Pour sa 29ème édition, prévue les 10 et 11 mai, l’évènement phare de l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs, le Forum EMI-Entreprises, adopte le thème : « Drainer les investissements étrangers : la mobilisation des compétences marocaines pour une économie plus résiliente. ». Un sujet à l’unisson avec l’actualité économique nationale qui sera abordé par une panoplie d’intervenants de renom mettant leurs expertises et connaissances professionnelles au profit de l’auditoire lors des panels, explique-t-on auprès de l’organisation.

Sous le Haut patronage du Roi Mohammed Vl, le Forum EMI-Entreprises revient pour une 29ème édition qui, comme à l’accoutumé, accueillera ses partenaires locaux et internationaux : entreprises de tous secteurs d’activité, offices, universités, associations professionnelles, écoles, personnalité publiques, etc., qui contribuent en ressources et expertises pour les activités organisée. Avec bientôt trois décennies d’expérience, cet évènement important pour les étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs et les professionnels de différents secteurs au Maroc, fournit également une opportunité pour les entreprises de rencontrer des talents potentiels, de promouvoir leurs produits et services, et de renforcer leur image de marque auprès d’un public cible. Les entreprises participent aussi à des ateliers de formation et de coaching.

Le Forum EMI-Entreprises incarne l’inclusion, la passion et la grandeur, déclare l’organisation, rappelant le slogan : Parce que l’expertise ne s’attise qu’avec le Forum EMI-Entreprises !

