Les travaux du 26ème forum entreprise de l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) se sont ouverts, mercredi à Casablanca.

L’édition de cette année met en avant un thème crucial pour notre pays et pour notre avenir commun à savoir « la gestion durable des ressources hydriques pour assurer un avenir résilient: un défi majeur pour un ingénieur novateur ».

S’exprimant lors de cet événement qui se poursuit jusqu’au 18 mai, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka a indiqué que la mise en place de ces forums traduit l’ouverture de l’école sur son environnement socio-économique, ce qui permettra de renforcer le potentiel communicationnel chez les étudiants.

S’agissant des transformations climatiques, des énergies renouvelables, l’économie verte et la gestion des villes, M. Baraka a souligné dans une allocution lue en son nom, que le Maroc a adopté de nouvelles stratégies qui visent à dynamiser les grandes réformes lancées par SM le Roi Mohammed VI.

Il a dans ce sens appelé à la révision des cursus et la mise en place d’une nouvelle stratégie qui placera l’école comme l’un des leaders en matière de formation à l’horizon 2030, mettant l’accent sur l’importance de l’école en matière de formation des ingénieurs qui répond aux besoin du monde du travail.

S’agissant du thème choisi pour ce forum, le ministre a indiqué qu’il s’agit d’un sujet d’actualité puisque le Maroc connait une problématique liée au stress hydrique, ajoutant que cette thématique est également globale puisque les ressources hydrique constituent un pilier pour les projets de développement socio-économiques.

M. Baraka a également passé en revu les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face à cette problématique à caractère stratégique.

Le directeur de l’EHTP Jaouad Boutahar a de son côté fait savoir que notre pays et à l’instar de l’ensemble de la planète commence à ressentir de plein fouet les effets du changement climatique, soulignant que cette réalité palpable dans notre quotidien depuis nombre d’années a entraîné un impact négatif sur les ressources hydriques disponibles chaque année au Maroc, avec une baisse significative des précipitations et une augmentation de la température à l’échelle de l’ensemble du territoire.

Il a également indiqué que le développement national dépendra dans les prochaines décennies, et dans une large mesure, sur notre capacité collective à surmonter le défi climatique et en particulier celui de la gestion des ressources en eau, précisant que ces défis exigent des solutions créatives et novatrices de la part des ingénieurs, qui joueront un rôle central dans la construction d’un avenir résilient.

L’EHTP, établissement leader dans le domaine de la formation des ingénieurs depuis un demi-siècle, ayant formé 48 promotions et bientôt la 49ème avec environ 7000 ingénieurs dans différentes spécialités et en particulier dans les domaines de l’hydraulique et des ressources hydriques, a accompagné par le biais de ses lauréats la politique nationale de maîtrise des ressources en eau par la réalisation de grands aménagements hydrauliques, ajoute le directeur.

L’EHTP est résolument engagée à former des ingénieurs qui seront des acteurs clés de la transformation de notre pays et à fort impact sur le société de demain, a-t-il dit, soulignant que l’école est engagé à continuer à travailler avec détermination et d’une manière collective pour créer un avenir meilleur et contribuer au développement durable de notre société. le président de l’association Forum entreprise EHTP, Mohamed Charii a de son côté indiqué que ce rendez-vous est une bonne opportunité pour les élèves ingénieurs qui peuvent échanger avec d’autres écoles et créer des relations avec les entreprises.

