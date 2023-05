La 20éme édition du salon International du Textile, organisé par l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), a été inaugurée, mercredi 10 mai à Casablanca en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Wali de la région de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, et du Président de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), Anass El Ansari.

La 20ème édition du Salon MIM se tient sur une superficie de 8 000 m2, avec plus de 120 exposants venus du monde entier, représentant majoritairement les entreprises marocaines du textile et de l’habillement.

Cette année, la thématique « Dayem » (durable) met l’accent sur la diversification des marchés, le développement durable, la compétitivité des entreprises textiles et la chaîne de valeur. En marge du salon, l’AMITH organise une série de conférences, animées par des experts nationaux et internationaux, notamment une conférence sur l’impact de l’investissement sur l’emploi durable dans l’industrie textile-habillement marocaine.

AL

