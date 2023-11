Le rideau s’est levé, vendredi soir au Palais des Congrès de la cité ocre, sur la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, et de personnalités du monde du cinéma, de l’art, de la culture et des médias, du Maroc et de l’étranger.

Organisée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cette édition a débuté par le traditionnel défilé des invités du festival et des stars du cinéma marocain et international qui ont foulé le tapis rouge devant un public nombreux et les objectifs des photographes.

Ont défilé la présidente du Jury de la compétition officielle de cette nouvelle édition, l’actrice et productrice américaine oscarisée Jessica Chastain, ainsi que les membres du Jury, à savoir l’actrice iranienne Zar Amir, la comédienne française Camille Cottin, l’acteur et réalisateur australien Joel Edgerton, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, la réalisatrice américaine Dee Rees, le réalisateur suédo-égyptien Tarek Saleh, l’acteur suédois Alexander Skarsgard et l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani.

A cette occasion, Mme Chastain a exprimé ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI et à SAR le Prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, ainsi qu’à la conseillère du président de la Fondation du Festival, Melita Toscan du Plantier pour avoir contribué à la réussite et au rayonnement de ce festival qui a pu s’affirmer au fil des éditions comme un rendez-vous majeur dans l’agenda culturel du Royaume.

« Tout au long de l’Histoire, l’art a servi de vecteur privilégié de communication et de sensibilisation aux questions sociales, en vue de favoriser un changement positif », a-t-elle souligné, se félicitant de la forte présence féminine cette année au sein du jury qui compte six femmes et trois hommes.

Par la suite, la 20è édition du Festival international du film de Marrakech a été officiellement déclarée ouverte par Mme Chastain et les membres du Jury.

La cérémonie d’ouverture de cette édition a été marquée par l’hommage appuyé qui a été rendu au grand acteur danois à la carrière internationale Mads Mikkelsen. Ce dernier a reçu l’Étoile d’Or du Festival des mains du grand acteur américain Willem Dafoe.

Mads Mikkelsen est l’un des rares comédiens contemporains a avoir alterné avec succès les rôles dans les blockbusters hollywoodiens et le cinéma d’auteur européen. Son audace, son charisme et sa capacité à se réinventer avec brio d’un film à l’autre, en ont fait l’un des acteurs les plus fascinants et les plus appréciés de sa génération.

S’exprimant à cette occasion, le comédien danois a tenu à remercier les organisateurs de cet événement international pour cet hommage, se disant « très heureux de revenir à nouveau à Marrakech après s’y être rendu auparavant dans le cadre d’un hommage aux cinéastes scandinaves ».

« C’est incroyable pour quelqu’un qui était jeune hier à Copenhague, qui ne rêvait pas d’être acteur, mais qui avait néanmoins des héros qui l’inspiraient dans le monde des histoires humaines de pouvoir rencontrer ces héros et de partager la scène avec eux », a-t-il ajouté.

Lors de cette édition, quatorze longs métrages sont en lice pour décrocher « l’Étoile d’Or » dans le cadre de la compétition officielle, dont 8 sont signés par des réalisatrices.

Il s’agit de « Banel & Adama » de Ramata-Toulaye Sy (France, Sénégal, Mali), « Bye Bye Tibériade » de Lina Soualem (Palestine, France, Belgique, Qatar), « City Of Wind » de Lkhagvadulam Purev-Ochir (France, Mongolie, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Qatar), « Disco Afrika: une histoire Malgache » de Luck Razanajaona (France, Madagascar, Maurice, Allemagne, Afrique du Sud), « Dormitory » de Nehir Tuna (Turquie, Allemagne, France) et « Excursion » de Una Gunjak (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, France, Norvège, Qatar).

Concourent également à cette compétition, « La mère de tous les mensonges » de Asmae El Moudir (Maroc, Égypte, Arabie saoudite, Qatar), « Les meutes » de Kamal Lazraq (Maroc, France, Belgique, Qatar, Arabie saoudite), « Notre monde » de Luàna Bajrami (Kosovo, France), « The other son » de Juan Sebastián Quebrada (Colombie, France, Argentine), « Prison in The Andes » de Felipe Carmona (Chili, Brésil), « Silent roar » de Johnny Barrington (Royaume-Uni), « Toll » de Carolina Markowicz (Brésil, Portugal) et « Tuesday » de Daina O. Pusic (États-Unis, Royaume-Uni).

Entre anecdotes et discussions sur leur vision et leur pratique du métier, acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs sont conviés à échanger librement avec le public du Festival. Ces conversations, qui s’annoncent « riches et passionnantes », verront la participation de l’acteur et réalisateur australien Simon Baker, du réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, auquel le Festival rendra hommage, du réalisateur français Bertrand Bonello, de l’acteur américain, Willem Dafoe, du cinéaste et producteur indien Anurag Kashyap, ainsi que de l’acteur, réalisateur et scénariste américain, Matt Dillon.

La réalisatrice japonaise Naomi Kawase, l’acteur danois Mads Mikkelsen, qui recevra l’Étoile d’or du Festival, l’acteur et réalisateur américano–danois engagé Viggo Mortensen, l’actrice écossaise Tilda Swinton, et le réalisateur et scénariste russe Andreï Zvyagintsev, seront également de la partie.

La 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech fait la part belle au cinéma national avec la présentation cette année d’une sélection de cinq films marocains dans le cadre de la catégorie « Panorama ». De même, l’étoile d’or du 20ème Festival International du Film de Marrakech sera également attribuée au talentueux et poétique réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi.

LNT avec MAP

Partagez cet article :