La première édition du Green Impact Expo & Summit (GIES 2025) s’est achevée jeudi soir à Casablanca. Cet événement a réuni des acteurs publics et privés afin de mettre en lumière les expertises et solutions innovantes en matière de mobilité durable.

Selon Si Mohamed Hifdi, président du GIES 2025, cette initiative visait à rassembler des acteurs de divers secteurs pour favoriser une approche systémique intégrant l’énergie, l’industrie, le commerce et la transition numérique, dans le but d’accélérer la décarbonation conformément aux engagements du Maroc. Il a souligné l’importance d’un dialogue multi-acteurs impliquant le secteur public, le secteur privé, les collectivités et la société civile, dans un contexte où la mobilité est un enjeu fondamental, au même titre que l’emploi, la santé et l’éducation.

Les discussions ont porté sur plusieurs leviers d’accélération de la transition durable, notamment les aspects techniques, réglementaires, fiscaux et financiers. Un point particulier a été accordé au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, prévu pour 2026, et à son impact sur l’industrie exportatrice marocaine.

Les échanges ont également abordé les retours d’expériences internationaux en matière de logistique et de gestion des flux lors de grands événements. Dans ce cadre, une planification globale du transport est jugée essentielle en prévision de l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des trophées du Green Impact Expo & Summit Challenge, organisé en collaboration avec StartGate, le campus de startups de l’Université Mohammed VI Polytechnique. Ce challenge a mis en avant des entrepreneurs et startups marocaines et africaines développant des solutions concrètes face aux défis de la mobilité durable.

Cinq startups ont été récompensées pour leurs projets innovants :

Weego

Pogo

Findcharge

Lowgistic

Simpower

Le GIES 2025, organisé par la Fédération du Transport et de la Logistique (FTL-CGEM), s’est tenu sous l’égide de plusieurs ministères : Industrie et Commerce, Transition énergétique et Développement durable, Transport et Logistique, ainsi que Transition numérique et Réforme de l’Administration.

Partagez cet article :