Le Conseil Économique Social et Environnemental a organisé, le 19 décembre 2023, son premier CESE Café sur la thématique « les jeunes en action ».

Cette nouvelle démarche d’échanges et de communication s’ajoute aux diverses événements et rencontres institutionnels organisés par le CESE (auditions, restitutions, réunions avec les partenaires institutionnels, ateliers et workshops…), en offrant un espace de dialogue ouvert et de partage des points de vue concernant les thématiques abordées par le Conseil.

Ce premier CESE Café a été marqué par la participation d’une cinquantaine de citoyen(ne)s de tranches d’âge et de catégories socioprofessionnelles différentes qui ont débattu de vive voix avec le Président, Ahmed Réda Chami, autour de la thématique de la participation économique, sociale, civique, culturelle et de la citoyenneté active des jeunes.

Cette rencontre a été l’occasion pour échanger autour des préoccupations actuelles et des perspectives concernant l’inclusion économique des jeunes en particulier le renforcement de leur compétences, l’amélioration de leur employabilité, la création d’emplois et la promotion de l’entrepreneuriat.

Les discussions ont également porté sur les différentes formes de participation des jeunes à la vie publique ainsi que des moyens à même de faciliter l’accès des jeunes à la culture, le sport et le divertissement et de créer les conditions favorables au déploiement de leur potentiel créatif et innovant.

LNT avec Cdp

