L'bankalik : Attijariwafa bank et Mastercard partenaires pour la Champions League

L’bankalik lance, en partenariat avec Mastercard, un jeu concours pour gagner des voyages et assister à un quart de finale de la prestigieuse UEFA Champions League. Ainsi, jusqu’au 15 mars 2018, pour tout paiement avec la carte Mastercard L’bankalik ou ouverture de compte bancaire sur lbankalik.ma, les clients participent à une tombola pour gagner un des 4 voyages VIP offerts pour assister à un match. Les voyages comprennent des billets d’avion aller-retour, 3 nuitées d’hôtel avec petit déjeuner, les transferts aéroport/hôtel/stade, un programme d’animation à découvrir sur place, et un ticket d’entrée pour le quart de finale offert par Mastercard, sponsor officiel de l’UEFA Champions League.

Les fans de la page Facebook sont aussi concernés, puisqu’un voyage supplémentaire sera mis en jeu sur la page L’bankalik. Attijariwafa bank, via L’bankalik, veut ainsi réaffirmer son engagement pour le sport et son attachement aux valeurs universelles du football, l’un des sports les plus populaires au Maroc et dans le monde, selon un communiqué émis par le groupe. Lancée en décembre 2016, la banque mobile d’Attijariwafa bank, rencontre un beau succès, notamment chez les jeunes, à travers une offre de produits et services adaptés aux attentes d’une clientèle connectée. Pour rappel, L’bankalik offre la possibilité d’ouvrir un compte en ligne et de bénéficier d’une carte bancaire Mastercard internationale à partir de 0 dirham.

HZ