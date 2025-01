La chaîne qatarie Al Jazeera a dénoncé jeudi la décision de l’Autorité palestinienne de suspendre sa diffusion et ses activités dans les Territoires palestiniens, affirmant qu’il s’agissait d’une « tentative de masquer la réalité » en Cisjordanie occupée.

L’Autorité palestinienne avait annoncé mercredi soir cette décision, en accusant la chaîne d' »incitation à la sédition » et d' »ingérence » dans ses affaires.

« Le comité ministériel compétent, composé des ministères de la Culture, de l’Intérieur et des Communications, a décidé de suspendre la diffusion et de geler toutes les activités de la chaîne Al Jazeera et de son bureau en Palestine » et de « suspendre le travail de tous les journalistes, employés, équipes et chaînes affiliées jusqu’à ce que son statut juridique soit rectifié », selon l’agence de presse officielle Wafa.

« Cette décision intervient en réponse à l’insistance d’Al Jazeera à diffuser des contenus et reportages caractérisés par de la désinformation, de l’incitation à la sédition et de l’ingérence dans les affaires internes palestiniennes », avait ajouté l’agence.

Un employé d’Al Jazeera en Cisjordanie occupée a confirmé à l’AFP que le bureau de la chaîne à Ramallah avait été informé mercredi de sa suspension.

Al Jazeera diffusait mercredi soir des images montrant des policiers de l’Autorité palestinienne apportant à ses journalistes à Ramallah un document judiciaire officiel, daté du 1er janvier 2025.

La chaîne qatarie a dénoncé jeudi cette suspension, affirmant qu’elle intervenait à un moment « où l’Autorité palestinienne tente de dissuader Al Jazeera de couvrir l’aggravation des événements dans les Territoires palestiniens occupés » et après « une campagne d’intimidation » menée à l’encontre de ses journalistes.

Al Jazeera, qui défend la neutralité de son travail, a affirmé jeudi que la suspension de ses activités constituait « une tentative de masquer la réalité sur le terrain dans les territoires occupés, en particulier dans des villes comme Jénine et son camp de réfugiés ».

Le Hamas qualifié la suspension d’Al Jazeera de « violation flagrante de la liberté de la presse » et d' »acte répressif destiné à faire taire les voix dissonantes ».

« Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une récente série de mesures arbitraires prises par l’Autorité pour entraver les droits et libertés publics, et renforcer son emprise sécuritaire sur le peuple palestinien », a ajouté le mouvement, appelant l’Autorité palestinienne à « revenir immédiatement sur sa décision ».

LNT avec AFP

