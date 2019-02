PARTAGER Laurent Diot nommé nouveau DG de Renault Commerce Maroc

A compter du 1er mars 2019, Laurent DIOT prendra officiellement ses nouvelles fonctions en tant que Directeur Général de Renault Commerce Maroc succédant ainsi à Eric BASSET. Il sera rattaché à Marc NASSIF, Directeur Général du Groupe Renault Maroc.

Diplômé de l’Ecole de Commerce Européenne et de l’Ecole Centrale Paris, Laurent DIOT a intégré le Groupe Renault en 1997 en tant qu’analyste du marché. Il a occupé différentes responsabilités dans les ventes et le marketing au sein du Groupe. Il dispose d’une grande expérience sur plusieurs continents à l’international, notamment à la tête du marketing du Groupe Renault en Argentine puis la direction du Groupe Renault au Portugal. Depuis maintenant 3 ans, il dirige la Direction des Ventes et du Marketing du Groupe Renault en Chine.

« Je suis très heureux de rejoindre le Groupe Renault Maroc, de continuer de renforcer le leadership du groupe après une année 2018 record. Nous continuerons de renforcer la satisfaction de nos clients avec notre réseau toujours plus moderne, toujours plus proche, toujours plus innovant», déclare Laurent Diot.

LNT avec CDP