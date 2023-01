L’artiste plasticien Omar Mahfoudi, expose pour la première fois ses œuvres à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca, du 24 janvier au 24 février 2023. L’exposition intitulée « I was dreaming of the past », est une invitation au voyage.

L’écrivain Olivier Rachet décrit en ces termes le travail de l’artiste : « Devant les toiles du peintre marocain, nous sommes ainsi amenés à nous demander de quoi cet épanchement ou cette dilution serait le nom. Tout d’abord, sa fluidité, obtenue aujourd’hui par l’utilisation de l’acrylique, mais ailleurs par l’utilisation d’une encre s’évaporant aléatoirement sur le papier ou sur la toile, raccorde dans un mouvement délibérément marqué par l’indistinction, le sujet et le paysage. »

Et de poursuivre : « Les crépuscules qui hantent cette peinture, sublimés par des tons tout aussi bien froids que chauds, traduisent autant une aspiration contrariée vers l’infini qu’une inquiétude cosmique devant les menaces pesant sur un environnement d’autant plus sublime de beauté qu’on le sait aujourd’hui menacé de disparition ».

Omar Mahfoudi est né en 1981 à Tanger. Au début de sa carrière, l’artiste était très attaché au portrait. Mais depuis qu’il s’est établi à Paris, il a ouvert à sa peinture de nouvelles perspectives, en s’intéressant au paysage et en développant un langage plastique combinant réalisme et fantastique.

