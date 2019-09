PARTAGER L’Atelier 21 accueille Majida Khattari

L’artiste Majida Khattari expose ses œuvres récentes, du 24 septembre au 5 novembre 2019, à la galerie d’art L’Atelier 21.

Née en 1966 à Erfoud, Majida Khattari a fait ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca puis aux Beaux-Arts à Paris. Depuis 1996, Majida Khattari crée des défilés-performances inspirés de la situation des femmes dans les sociétés arabes.

Elle met en scène des modèles qui portent des Vêtements-Sculptures traitant du statut de la femme mais se référant également à l’actualité politique contemporaine, aux questions de laïcité et de religion. Elle scénarise ses performances et fait appel au chant, à la musique et à la danse. En parallèle, Majida Khattari réalise des photographies, des installations, des vidéos et des films.

Dans la préface du catalogue d’exposition elle parle de « mise en abyme ». Et de préciser : « Ici, nul besoin, comme au théâtre, de parole : la représentation remplace le texte. Il suffit simplement de regarder l’agencement bien précis des corps et des éléments de décor, qui semble nous emmener dans un monde onirique, mais qui, quand on le regarde de plus près, est bien plus tragique. »