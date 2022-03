A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, LaStartupFactory annonce le lancement de sa 7ème édition de son fameux programme Scalerator. Entièrement gratuite, cette édition sera exclusivement dédiée aux femmes entrepreneures marocaines.

L’appel à candidatures de ce programme est lancé dès aujourd’hui et ce jusqu’au 25 Mars 2022. Ce programme d’accompagnement sera réalisé en partenariat et avec le soutien financier du FMO Ventures Program (soutenu par l’Union Européenne et le gouvernement neerlandais), VC4A, et Crea4Med. Toutes les femmes entrepreneures marocaines porteuses des startups et développant des solutions technologiques en lien avec les secteurs des industries culturelles et créatives (CCI), la FinTech, l’AgriTech et l’accès à l’énergie sont éligibles pour bénéficier du programme.

Ce programme consiste en un accompagnement de très haut niveau, sur une période de 6 mois. Celui-ci donne accès notamment à des Formations et des Masterclass, du Coaching et du Mentoring personnalisé mais aussi du financement à travers des subventions publiques et des levées de fonds auprès de Business Angels et un accès au marché grâce à ses programmes d’Open Innovation avec les grands donneurs d’ordres publics et privés.

Pour rappel, depuis 2017, Scalerator a incubé et accéléré plus de 272 startups contribuant à la création de 570 emplois. Le montant total du CA généré par les startups qu’elle a accompagné dépasse les 100 Millions de dhs et 15 d’entre elles ont pu lever des fonds pour un montant total cumulé de 14 Millions de Dhs.

« Nous avons décidé de soutenir ce programme Scalerator de LaStartupFactory pour les femmes entrepreneures marocaines car nous avons la même mission au sein de VC4A. Celle-ci consiste à créer les meilleurs environnements et écosystèmes en Afrique pour les startups afin que celles-ci puissent lever des fonds surtout lorsqu’elles sont en phase de démarrage. Il est temps de mettre l’accent sur la croissance des startups fondées par des femmes ! », souligne Niek van Dijk, Directeur des programmes d’entrepreneuriat à VC4Africa.

En effet, depuis 2013, seuls 3 % des financements d’amorçage accordés aux start-ups africaines sont allés à des équipes fondatrices exclusivement féminines.

Quand à Mehdi Alaoui, Directeur de LaStartupFactory, il précise que : « Selon une étude réalisée par le Global Entrepreneurship Development Index auprès de 17 pays autour du développement des femmes entrepreneurs à fort potentiel, le Maroc se classe au 13e rang de ces 17 pays. Cela serait dû au fait que les femmes sont moins sensibilisées à l’entrepreneuriat que l’ensemble de la population. Dans le respect de nos valeurs et de nos missions, nous souhaitons à travers cette 7ème édition du Scalerator, célébrer, rendre hommage et encourager le statut de la Femme Entrepreneure Marocaine».

Pour candidater au programme d’accompagnement Scalerator , cliquer sur le lien suivant : https://www.scalerator.lastartupfactory.co/

LNT avec CdP

