L’association Ribat Al Fath pour le développement durable vient de publier un nouveau livret intitulé « Rabat capitale de la culture », de l’auteur Abdlekrim Bennani. Cette nouvelle publication de 64 pages (format moyen) est disponible en arabe, français, anglais et espagnol avec des illustrations des plus importants monuments et établissements de la ville de Rabat.

« Ville lumière, beau parcours d’une ville qui se trouve investie d’une mission de portée civilisationnelle voulue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ville connue pour être calme, paisible et où il fait bon vivre, elle quitte le caractère purement administratif pour s’ouvrir à d’autres horizons qui lui confèrent un caractère multidimensionnel », écrit M. Bennani dans ce livret. Traversée, tout au long de son histoire par plusieurs civilisations (phénicienne, romaine, arabe, andalouse, européenne), Rabat en a gardé l’empreinte indélébile à travers son patrimoine matériel et immatériel, ajoute l’auteur. Dans ce livret M. Bennani revient sur ces noms qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire culturelle de la ville dans différents domaines, notamment des questions du Hadith, des études théologiques et soufies, des mathématiques et de la musique. Il s’est également arrêté sur les plus importants établissements et monuments scientifiques et culturels de la ville lumière, notamment la première université moderne du Royaume (Université Mohammed V), le Théâtre National de Mohammed V, des salles de cinéma, des galeries d’exposition d’art plastique et écoles supérieures de formation dans divers domaines. « La profusion des activités culturelles et artistiques organisées quotidiennement dans la ville de Rabat montre à quel point cette nouvelle dynamique imprime à la ville lumière un caractère d’ouverture sur le monde par la culture », a-t-il conclu.

