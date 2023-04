Meet France Maroc est une association internationale à vocation économique regroupant des entrepreneurs désirant renforcer le liens unique qui unit la France et le Maroc. Elle a vu le jour en mai 2021 à l’initiative d’un groupe de compétences franco-marocaines de la région du Grand Est, avec la collaboration du consulat du Royaume à Strasbourg, dans le but de contribuer à la construction d’un trait d’union solide et durable entre les deux pays.

Ses dirigeants, qui viennent d’être reçus à Matignon par les directeurs de cabinet d’Elisabeth Borne, Première ministre française, ont pour objectifs de mobiliser les diasporas et amis du Maroc pour « être les meilleurs acteurs et ambassadeurs de ce co-développement fructueux et durable France-Maroc, encourager les porteurs de projets d’investissement à repousser les frontières du possible vers de nouveaux marchés marocains à potentiel et contribuer à la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement », explique un communiqué de l’association.

Meet France Maroc vise aussi à contribuer à construire un modèle opérationnel de partenariat avec les structures et institutions marocaines pour accompagner les porteurs de projets sur différents secteurs et marchés à fort potentiel, assurer aux porteurs de projets d’investissement un service de proximité avec la diffusion de bonnes pratiques professionnelles et des données actualisées, en coordination avec les différents acteurs institutionnels et partenaires et promouvoir la fibre entrepreneuriale et la recherche au service du développement durable.

MFM entend également valoriser et encourager l’entrepreneuriat féminin en France et au Maroc, l’entrepreneuriat des jeunes à travers l’accompagnement, la formation, la recherche de stages en entreprise au Maroc comme en France et engager les jeunes dans la vie associative, participer à l’internationalisation et au rayonnement des potentialités du Maroc en France et promouvoir les potentialités du Maroc et de l’Afrique.

« Créer un modèle de coopération gagnant-gagnant, bienveillant et exigeant avec ses interlocuteurs et partenaires en France et au Maroc figure également parmi les objectifs de cette nouvelle association », conclut le communiqué de l’association.

LNT avec CDP

Partagez cet article :