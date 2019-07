PARTAGER L’association Les Citoyens lance l’appel à candidatures du Prix de l’Enseignant Inspirant

L’association Les Citoyens, œuvrant pour améliorer le Mieux Vivre Ensemble, lance la première édition du Prix de l’Enseignant Inspirant. Ce concours national vise à identifier, valoriser et récompenser les enseignants marocains qui ont mis en place dans leurs classes ou dans leurs écoles des conditions favorables, des projets éducatifs et/ou des méthodes pédagogiques permettant à l’élève d’être inspiré et d’apprendre à apprendre.

« Nous sommes fiers de lancer le Prix de l’Enseignant Inspirant, qui matérialise notre engagement pour la promotion des best practices du système éducatif marocain. Ce concours traduit notre volonté d’encourager les enseignants dans leur prise d’initiative pour inspirer les générations futures et stimuler leur envie d’apprendre », a déclaré Mme Ghita Lahlou, Présidente de l’association Les Citoyens.

Le concours s’inscrit dans le cadre de l’Axe Éducation de l’association qui ambitionne d’accompagner la communauté éducative marocaine dans sa montée en compétences.

A travers cette initiative innovante, Les Citoyens souhaite créer de l’émulation parmi les enseignants afin d’encourager la généralisation des bonnes pratiques pédagogiques et amplifier leur rayonnement en tant que modèles pour les jeunes Marocains.

Le Prix de l’Enseignant Inspirant est ouvert aux enseignants marocains de l’éducation nationale exerçant actuellement dans le secteur public et/ou privé, dans l’un des trois cycles primaire, collège et lycée. Les enseignants répondant à ces critères et les personnes souhaitant nominer un enseignant inspirant sont invités à soumettre leur candidature ou nomination sur la plateforme Oustady dédiée au Prix de l’Enseignant Inspirant : http://oustady.com/, avant le 14/07/2019 à minuit.

Après un processus d’identification et de sélection des candidats, trois gagnants seront sélectionnés lors d’une cérémonie d’ouverture des plis. En plus d’une large visibilité, ils bénéficieront d’une formation en développement personnel et en accompagnement du changement qu’ils pourront faire valoir dans leurs parcours professionnels.

À propos de l’association Les Citoyens

Les Citoyens est une association indépendante et non partisane qui a vocation à proposer des solutions innovantes et à fédérer la société civile autour de la notion du Mieux Vivre Ensemble, malmenée en ces temps incertains où se multiplient les appels à renforcer la justice sociale. L’association à but non lucratif a été fondée en Mai 2016 par des acteurs de la société civile, issus du monde économique, social et culturel.