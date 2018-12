L’association CentraleSupelec Alumni Maroc renouvelle son bureau

Elu pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois, le nouveau président M Said ELBAGHDADI, centralien de paris promotion 1991, décrit ainsi les priorités du nouveau bureau : « Continuer à œuvrer pour le rayonnement de l’Ecole CentraleSupelec et celui de notre Association, travailler sur l’ouverture de l’ACSM aux autres associations du Groupe des écoles centrales, organiser le 7ème forum CentralienSupelec et soutenir toutes les initiatives visant à renforcer les liens au sein de la communauté des Centraliensupelec ».

L’association qui regroupe les Centraliens & Supélec du Maroc ainsi que dorénavant les lauréats de l’Ecole Centrale Casablanca, est à l’origine de nombre de conférences et d’événements majeurs visant à développer les échanges entre l’Ecole et les professionnels opérant dans des secteurs d’activités clés dans le développement économique du pays. Elle œuvre également au rayonnement national et international de l’Ecole à travers le développement de son réseau.