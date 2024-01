Samedi 16 décembre 2023 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’association Casamémoire qui œuvre depuis près de 30 ans pour la sauvegarde et la protection du patrimoine architectural du XXe siècle au Maroc, et tout particulièrement à Casablanca, annonce un communiqué de l’association. C’est à cette occasion qu’un nouveau bureau a été élu, composé de Casablancais engagés de longue date dans l’association.

Après lecture et validation des rapports moral et financier de l’année 2023, l’assistance a procédé à l’élection du nouveau bureau de l’association pour un mandat d’une durée de deux ans.

Le nouveau bureau compte désormais les membres suivants :

Président :

Karim Rouissi (architecte)

Vice-Président :

Yacine Benzriouil (consultant)

Trésorier :

Ali Berrada (ingénieur)

Secrétaire générale :

Mahja Nait Barka (consultante)

Vice-Secrétaire général :

Aymen Bellab (entrepreneur et étudiant universitaire)

Assesseures :

Rabéa Ridaoui (ancienne Présidente et formatrice pédagogique)

Houda Manjra (architecte)

Khadija Rabeh (architecte)

Ce nouveau bureau annonce un programme riche et des projets de grande ampleur, selon le communiqué :

§ La poursuite de l’action de sauvegarde, par la proposition d’un dispositif juridique de protection du patrimoine,

§ La continuation du plaidoyer en vue de l’inscription de Casablanca au patrimoine mondial de l’UNESCO (en partenariat avec les autorités publiques),

§ L’accompagnement des acteurs privés concernés pour la mise en place de solutions de valorisation du patrimoine architectural, historique et culturel,

§ La digitalisation avec le lancement de l’Université Numérique du Patrimoine et de l’application mobile de l’association,

§ L’organisation des Nocturnes et Journées du Patrimoine.

Des actions de sensibilisation, de recherche et de patrimonialisation seront aussi menées pour l’intégration du patrimoine dans le développement économique, social et culturel de Casablanca.

Le nouveau Bureau tient à adresser ses plus sincères remerciements au Bureau sortant, présidé par Madame Rabéa Ridaoui, pour son dévouement et son engagement exceptionnel au cours du précédent mandat, conclut le communiqué, précisant que ce Bureau a en effet contribué à redynamiser l’association dans le contexte sensible de la crise de Covid-19, par la mise en place d’actions de digitalisation ambitieuses.

LNT avec CdP

