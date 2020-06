PARTAGER L’association Bidawa+ distribue 300 PC aux Casablancais démunis

L’association Bidawa+, qui vise à aider les enfants de familles démunies de Casablanca, a lancé depuis le début du mois d’avril 2020 l’opération « Ordinateur pour tous ». Cette opération a pour objectif de donner à ces familles des ordinateurs permettant à leurs enfants de bénéficier du télé-enseignement, de mieux supporter le confinement sanitaire et de contribuer, par la même occasion, à la réduction de la fracture numérique dont souffre cette catégorie de nos concitoyens. Dans ce contexte, plusieurs organismes (publics et privés), ont répondu à l’appel de Bidawa+ et ont mis à sa disposition plus de 300 PC, usagés ou neufs. L’association a procédé à la collecte et à la remise en bon état de marche des PC. La distribution aux bénéficiaires a été assurée à travers les préfectures de Casablanca et les directions préfectorales de l’éducation et formation concernées. A ce jour, 300 PC d’une valeur de près d’un million de dirhams ont été distribués sur 6 préfectures de Casablanca, et l’opération continue. « Au nom des familles et enfants bénéficiaires, nous remercions tous les contributeurs à cette opération, qui sont, jusqu’à aujourd’hui, le Groupe CDG, la Société Générale, Orange, Ajidaba, BMCI, Disway, Groupe Label Vie, Groupe le Matin, CIH Bank, DXC Technology, Involys, CFG Bank, SMAEX, Lydec, NABC, MDJS, KITEA, Majorel, Maroclear, Mawarid Marocaine, Valyans, ITECHIA, Dial Technologies, Finance News et S2M », dit-on auprès de Bidawa+ qui a pour objectif de proposer, promouvoir et contribuer à la mise en œuvre d’actions permettant d’améliorer le cadre de vie des casablancais. L’adhésion à Bidawa+ est ouverte à toute personne voulant contribuer à la réalisation de cette mission. Les fondateurs de Bidawa+ sont des citoyennes et citoyens de la ville de Casablanca, ayant une expérience dans la gestion des affaires publiques, privées, territoriales et associatives.

H.Z