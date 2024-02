Le programme « Formation, Prévention, Insertion », destiné aux jeunes vulnérables et mis en place par l’association « Al Amal pour l’Accompagnement et le Suivi des Détenus des Etablissements d’Incarcération » (AASDEI), a été choisi par le Social Impact Board pour recevoir la première allocation financière du fonds. Ce fonds a été créé en 2021 par la banque comme un Fonds Commun de Placement avec une particularité : ses dividendes sont intégralement reversés au profit d’associations engagées dans des initiatives solidaires.

Suite à un appel à projets lancé en juin 2023, axé sur l’insertion socioprofessionnelle et l’autonomisation des jeunes en difficulté, le projet « FPI » de l’AASDEI a été sélectionné à l’unanimité par les membres du Board, à l’issue d’une sélection rigoureuse. Le financement accordé s’élève à 597.000 MAD. Ce projet bénéficiera à 80 individus, dont 60% de jeunes femmes, résidant dans les quartiers de Moulay Rachid, Lahraouine, Médiouna et Hay Al Mohammadi à Casablanca. Il propose une formation qualifiante dans divers métiers et emploie une méthode pédagogique novatrice, facilitée par des animateurs formés et équipés pour aider ces jeunes à regagner confiance en eux et en leur avenir.

Le SG SOCIAL IMPACT FUND se veut démontrer l’engagement de Société Générale Maroc à favoriser le développement socio-économique du pays, incarnant l’innovation financière au service de l’intérêt général. La subvention du SG SOCIAL IMPACT FUND permettra de prolonger d’un an le programme « FPI », qui s’inscrit dans le cadre du Programme FORSATY, exécuté par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et financé par l’USAID.

Karim El Hnot, Directeur Général de Sogécapital Gestion, déclare : « L’équipe Sogécapital Gestion est fière de contribuer à travers la gestion financière du SG Social Impact Fund, à cette première concrétisation au profit de l’Association « Al Amal pour l’Accompagnement et le Suivi des Détenus des Etablissements d’Incarcération ». Nous remercions tout particulièrement nos investisseurs qui en faisant confiance à cette initiative novatrice ont permis ce premier don et espérons voir beaucoup d’autres investisseurs s’intéresser au SG Social Impact Fund.’’

Latifa El Amrani, Directrice de la Fondation Société Générale pour la Solidarité et la Culture Abdelaziz Tazi, souligne l’importance de cette initiative de finance responsable et citoyenne, qui, grâce à un processus de sélection rigoureux, a permis de soutenir l’AASDEI dans son engagement à offrir espoir et perspectives d’avenir aux jeunes en situation de précarité.

Mohamed Knouz, Président de l’AASDEI, se dit convaincu que la continuation du projet « FPI » est essentielle pour permettre aux jeunes défavorisés de retrouver estime de soi, d’être préparés à la vie active, et de se sentir valorisés au sein de la société, contribuant ainsi à leur intégration et éloignement des risques de déviance.

LNT

