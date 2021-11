L’Association marocaine des exportateurs et la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise (CCBLM) organisent en ce 15 novembre 2021, un webinaire portant sur le thème du « Statut des échanges commerciaux entre l’Union Européenne et le Maroc ».

Comme réaffirmé lors du discours annuel sur l’Etat de l’Union par la présidente de la Commission européenne Ursula VON DER LEYEN : « l’Union européenne souhaite créer des liens commerciaux avec des partenaires qui partagent ses valeurs ».

Dans la pratique, ces valeurs se traduisent par des normes commerciales élevées visant la protection des consommateurs européens tant en matière de santé, de sécurité et de normes environnementales. Dès lors, considéré comme l’un des marchés à fort potentiel économique situé aux portes du Maroc, son accès reste néanmoins conditionné au respect de ces normes.

Dans le cadre de sa mission portant sur l’accompagnement, la formation et l’information des exportateurs, l’ASMEX organise ce séminaire pour accompagner les exportateurs vers une meilleure intégration économique de leurs produits et services au sein de l’espace européen.

Ce webinaire sera présidé par M. Hassan SENTISSI EL IDRISSI, président de l’ASMEX et par M. Edwin SLUISMANS, président de la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise.

Pour discuter des difficultés, obstacles et avantages de la mise en conformité, M. Jan VANDENBERGHE, chef de section commerce à la délégation de l’Union Européenne au Maroc, sera accompagné notamment par M. Souheil BADAA, vice-président de Novatis/Maroc et un expert Biorius/Belgique, qui apporteront leurs témoignages et partageront leur retour d’expérience avec les participants.

